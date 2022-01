Erzbistum München: Missbrauchsgutachten nächste Woche

Es könnte höchst brisant werden, wenn nächste Woche am Donnerstag eine Münchner Anwaltskanzlei ihr Gutachten zu den Missbrauchsfällen in der Erzdiözese München und Freising veröffentlicht. Denn der Untersuchungszeitraum von 1949 bis 2019 umfasst auch die Amtszeit von Joseph Ratzinger, des heutigen emeritierten Papstes Benedikt XVI. Er war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising.

Unter Ratzinger kam der pädophile Pfarrer H. ins Erzbistum

Auch wenn Ratzingers Amtszeit nur kurz war, fällt in diese Zeit die Aufnahme von Pfarrer H. aus Essen. Dieser war bereits dort aktenkundig wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen. In Bayern sollte er in Therapie. Kurz nach dem Wechsel wurde er bereits wieder in der Gemeindeseelsorge eingesetzt. Es kam erneut zu sexuellen Übergriffen an Kindern und Jugendlichen.

Der Aufnahme des Pfarrers H. in München stimmte der damalige Erzbischof zu - Joseph Ratzinger. Konfrontiert mit den Vorwürfen, sagte der Privatsekretär von Benedikt XVI., Erzbischof Georg Gänswein, der emeritierte Papst sei nicht über die gegenüber Pfarrer H. erhobenen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs informiert gewesen.

Was sagt das Missbrauchsgutachten über Kardinal Marx

Das steht im Widerspruch zu Aussagen eines kircheninternen Dekrets, das dem BR und dem Recherchenetzwerk Correctiv vorliegt.

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wie die Juristen das Agieren des amtierende Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx beurteilen werden.

Ursprünglich sollte es im vergangenen Jahr veröffentlicht werden. Die Verschiebung begründeten die Anwälte im November mit neuen Erkennntnissen. Die Kanzlei hatte zudem stets betont, die Ergebnisse eigenverantwortlich zu präsentieren. Auch die Repräsentanten der Erzdiözese München und Freising würden die Ergebnisse erst im Zuge der Präsentation erfahren. Die Veranstaltung ab 11 Uhr soll aus dem Haus der Bayerischen Wirtschaft in München via Livestream übertragen werden.

Woelki lehnte Gutachten von Münchner Kanzlei ab

Die Münchner Kanzlei war bereits in zwei anderen deutschen Bistümern als Gutachter tätig. In Aachen wurde ihre Untersuchung veröffentlicht, in Köln nicht. Der dortige Kardinal Rainer Maria Woelki machte methodische Mängel und äußerungsrechtliche Probleme geltend und beauftragte eine andere Kanzlei.