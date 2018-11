Können Nazarener in der Schack-Galerie München Besucher locken?

Das ganze 20. Jahrhundert hat auf diese Kunst heruntergeblickt. All die schönen Frauen und die heroischen Männer auf den Bildern hielt man schlicht für Kitsch. Selbst Herbert W. Rott, der für die Neue Pinakothek und die Schackgalerie München zuständige Museumsreferent, berichtet über innere Zweifel: "Man kämpft ja zunächst mal mit sich selbst, ob man ein solches Thema, ob man solche Künstler heute zeigen kann. Denn sie führen ein Schattendasein in der Wahrnehmung. Die Namen sind bis auf ganz wenige unbekannt. Und die Bilder, die man sieht, haben natürlich eine Sentimentalität, eine Naivität, für die man sich heute erst einen Zugang suchen muss."

Neue Chancen für diese Kunst durch den Generationswechsel?

Jetzt könnte dieses "Erzählen in Bildern", wie die Ausstellung in der Schack-Galerie heißt, indes bei einer jüngeren Generation von Kunstfreundinnen und -freunden wieder besser ankommen. Denn all die aktuellen figurativen Malerinnen und Maler machen im Prinzip nichts Anderes als der Nazarener Edward von Steinle und sein Schüler Leopold Bode von der Mitte des 19. Jahrhunderts an: Bilderfolgen, Reihen schaffen, die aufeinander aufbauen, die geheimnisvolle Geschichten erzählen. "Was die Nazarener durchaus modern macht," so Herbert W. Rott, "ist eben der Zugang zur Kunst, die Auffassung von Kunst als etwas, was erstmal im Kopf gedacht wird. So ein konzeptioneller Ansatz, der natürlich auch von vielen zeitgenössischen Künstlern geteilt wird."

Die sogenannten Nazarener, deutschsprachige Maler, haben sich im frühen 19. Jahrhundert im Umkreis von Rom getroffen und wollten die religiöse Kunst der italienischen Renaissance wieder zum Leben erwecken. Edward von Steinle und Leopold Bode, die beiden jetzt in der Schack-Galerie präsentierten späten Mitglieder dieser Gruppe (Bode stirbt erst 1906) greifen in ganzen Bildfolgen literarische Vorlagen auf. Schillers "Glocke", die Dramen von Shakespeare, die Grimm'schen Märchen, Erzählungen von Clemens von Brentano oder die Sagenwelt von Wolfram von Eschenbachs "Parsifal" bis zur Geburt Karls des Großen.

Daraus wird bei Steinle und Bode im wahrsten Sinne süffige Kunst. Man kann in den detailreichen Bilderzählungen den Blick schweifen lassen und wird noch nach vielen Minuten Neues entdecken. Auch wenn man sich rein geschmacklich an mancher Quellnymphe, an manchem allzu schmachtenden Blick oder schlicht an der gesamten Putzigkeit stören mag. Etliche der Gemälde wurden von Herbert W. Rott aus Museums-Depots und Privatsammlungen in die Ausstellung geholt, zum Teil dafür auch restauriert und mit prächtigen Rahmen versehen.

Früher wurde diese Kunst besser verstanden

Die Kunstbesitzer im 19. Jahrhundert, in einer Zeit vor Fernsehen und Internet, konnten viel mehr mit den religiösen oder literarischen Vorlagen der Bilder anfangen. Bei der abendlichen Freizeitgestaltung war "das gute Buch" noch eine sehr wichtige Option. Kann man die Kenntnis der Stoffe aber heute noch voraussetzen?

Herbert W. Rott hofft auf die Wirkung seiner Ausstellung: "Wir möchten die Besucher eigentlich auch ermuntern, nach der Betrachtung der Bilder auch mal wieder ans Bücherregal zu gehen und Texte herauszunehmen, die man vielleicht mal vor langer Zeit gelesen hat oder noch nie gelesen hat. Denn, das muss man einfach immer wieder sagen, gerade auch die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, aber auch die Epen des Mittelalters sind von einem so hohen Reiz und von einer so hohen Qualität, dass sich das Wiederlesen oder auch Erstlesen allemal lohnt."

Die Ausstellung "Erzählen in Bildern" in der Schack-Galerie München ist also ein gleich mehrfaches Experiment: Kommt die Nazarener-Kunst bei einem neuen Publikum im 21. Jahrhundert wieder besser an? Werden endlich mehr Besucherinnen und Besucher in das oft vergessene Sammlermuseum an der Prinzregentenstraße in München kommen? Und: Was fängt eine literarisch weniger informierte Öffentlichkeit mit einer so literarisch-erzählerischen Kunst an?

"Erzählen in Bildern: Edward von Steinle und Leopold Bode" ist bis 10. März 2019 in der Schackgalerie München zu sehen.

