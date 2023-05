Erwachsenentaufe: Katholisch taufen lassen mit über 40

Manuela Gaidzik gehört jetzt dazu, zur katholischen Kirche. Sie ist jetzt getauft. Doch der Weg zur Taufe war ein steiniger Weg. Erst als ihre langjährige Beziehung in die Brüche ging und ihr heutiger Ehemann Martin in ihr Leben tritt, ging sie es an. Ihren heutigen Mann hat sie ganz am Anfang ihrer Beziehung auch "sonntags mit in die Kirche geschleift".

Erwachsenentaufe: Was will ich wirklich?

Manuela Gaidzik wurde in der DDR geboren, Kirche gehörte damals nicht zu ihrem Leben. Aus beruflichen Gründen ist sie dann nach Margetshöchheim gekommen. Zwischen Job, Kindern und Alltag wurde die Kirche ihr Zufluchtsort. Ein Ort zum Nachdenken, was sie denn wirklich möchte. "Da kam keiner: Mama, ich will was. Sondern das war ganz einfach Zeit für mich."