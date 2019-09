Erstochen und erbrochen: Krawalliger "Don Carlos" in Nürnberg

Naja, im echten Leben war dieser Don Carlos (1545 - 1568) ja tatsächlich ein Waschlappen, nämlich kindisch, unentschlossen und etwas irre, sonst hätte er wohl kaum literweise Eiswasser getrunken und einen Diamantring verschluckt. Insofern zeigte Regisseur Jens-Daniel Herzog am Staatstheater Nürnberg einen ziemlich realistischen spanischen Thronfolger, also gerade nicht den Helden, den Friedrich Schiller und später Verdi aus dem früh verstorbenen Mann gemacht haben. Stattdessen ist er hier ein antriebsloser und leicht verwahrloster Intellektueller, so antriebslos, dass er es nicht mal schafft, die Rotwein-Flasche zu öffnen, die unverdrossen neben seinem lindgrünen Club-Sessel steht.

Konfetti-Kanonen zum Meucheln und Heucheln

Historisch geht das also völlig in Ordnung, aber taugt das auch zur Oper? Eher nicht, wie sich schnell herausstellt. Was dieser Don Carlos eigentlich will, erschloss sich über dreieinhalb Stunden nicht, dafür wurde um so deutlicher, was Jens-Daniel Herzog mit dem Stück vorhatte, nämlich Krawall zu machen, und zwar so grell und laut wie möglich. In seinem Spanien wird permanent geschrieen und geschossen, gemeuchelt und geheuchelt, erstochen und erbrochen. Und das Volk lässt dazu die Konfettikanonen platzen und die Luftballone aufsteigen.