Erstmals dirigiert eine Frau beim Nürnberger Klassik Open Air

Es ist eine Premiere beim größten Klassik-Freiluft-Konzert Europas: Mit Joana Mallwitz steht erstmals eine Frau am Dirigentenpult des Klassik Open Air Nürnberg. Mallwitz, neue Generalmusikdirektorin des Staatstheaters Nürnberg, bietet bei ihrer Premiere im Luitpoldhain Musik zwischen Jazz, Klassik und Publikumslieblingen.

Geschlemmt wird bei Musik von Bernstein und Gershwin

"Blue Notes" laut das Motto von Mallwitz' Open Air-Premiere in Nürnberg. In diesem Jahr dürfen die bis zu 90.000 Besucher auf ihren Picknickdecken zu den Klängen von Bernstein, Gershwin und Schoschtakowitsch aus ihren mitgebrachten Plastikschüsseln schlemmen.

Schon Stunden vor dem Konzertbeginn um 20 Uhr dürften sich, wie in den Jahren zuvor, die ersten Klassik Open-Air Besucher die besten Plätze vor der Bühne im weitläufigen, grünen Luitpoldhain sichern. Höhepunkte werden auch in diesem Jahr das Meer aus zigtausenden Wunderkerzen in der zweiten Hälfte des Konzerts und das Hochfeuerwerk am Ende sein.

Zweite Open Air-Chance in zwei Wochen

Das Konzert der Nürnberger Staatsphilharmonie am Sonntag ist das erste von zwei Klassik Open Airs in Nürnberg. Knapp zwei Wochen später, am 3. August, spielen die Nürnberger Symphoniker an gleicher Stelle.

Schon um 11 Uhr startet diesen Sonntag das Familienkonzert - ebenfalls mit den Musikern der Staatsphilharmonie und Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz.