Erstmals Auszeichnung für Deutsche Kulturpolitik vergeben

In seiner Begründung unterstreicht der Kulturrat "das außerordentliche kulturelle wie kultur- und bildungspolitische Engagement" Schusters sowie "die stete Dialogbereitschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen". Beispielhaft stehe dafür auch sein Engagement im Rahmen des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland", das die große Vielfalt jüdischen Lebens hierzulande abbilde.

Geboren wurde der studierte Mediziner in Haifa. 1954 kehrten seine Eltern mit ihm allerdings in ihre unterfränkische Heimat zurück. Im Zentralrat der Juden engagiert sich Schuster seit 1999. Im Jahr 2014 folgte er Dieter Graumann als Präsident der Organisation nach. Während seiner Amtszeit machte er immer wieder mit streitbaren Positionen auf sich aufmerksam. So betonte er im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 die Notwenigkeit von Aufnahme-Obergrenzen. Gleichzeitig tritt Schuster als vehementer Kritiker der AfD auf. Mit Blick auf Jüdinnen und Juden, die sich aufgrund ihrer islamkritischen Ausrichtung der rechtsnationalen Partei anschlössen, äußerte Schuster: "Der Feind meines Feindes ist noch lange nicht mein Freund. Und ich lehne es ab, Muslime pauschal als Feinde von Juden zu sehen."

Vergeben wird der Preis für Deutsche Kulturpolitik noch diesen Donnerstag in Berlin. Die Laudatio hält Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).