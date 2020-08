Erstmals auf der Seebühne: Bayreuth Jazz-Summertime

Ab heute heißt es: Jazz-Summertime in Bayreuth. Sieben Jazz-Konzerte an sieben Tagen – unter freiem Himmel. Das gab es in dieser Form in Bayreuth noch nicht.

Jazz in der Wilhelminenaue in Bayreuth

Normalerweise findet das Jazzfestival in Bayreuth immer im Herbst statt. "Aber es ist die einzige Möglichkeit, in diesem Jahr ganz entspannt Jazz zu erleben", so Kaspar Schlösser vom Jazzforum Bayreuth im BR-Gespräch. Er ist noch immer begeistert, wie schnell und unbürokratisch das kleine Open-Air-Jazzfestival auf die Beine gestellt werden konnte. Die Bühne ist die Seebühne in der Wilhelminenaue, dem ehemaligen Landesgartenschaugelände.

"Es ist eine ganz andere Bühne. Die Wilhelminenaue ist ein Ort, von dem ich persönlich schon immer geträumt habe. Alle Künstler, die bisher hier waren, waren komplett begeistert von dem Ort." Kaspar Schlösser, Jazzforum Bayreuth e.V.

Künstler aus der Jazzszene auf der Seebühne zu Gast

Die Künstler, die in den kommenden Tagen auf der Bühne stehen werden, kommen primär aus der deutschen Jazzszene: Vom Tingvall Trio über Eva Klesse bis zum Newcomer Jakob Manz. Diese Besetzung an sieben Tagen wäre außerhalb von Corona nicht möglich gewesen, auch finanziell nicht stemmbar, so Schlösser.

Jazzforum will neues Publikum erreichen

Das Genre Jazz ist Spartenmusik – aber die Open-Air-Reihe in Bayreuth könnte auch eine Chance sein, ein ganz neues Publikum zu erreichen, so Schlösser.

"Viele denken, dass Jazz nichts für sie sei. Aber viele haben es noch nicht live erlebt. Das ist etwas ganz anderes, als eine CD, die einen vielleicht nach drei Tönen nerven kann." Kaspar Schlösser, Jazzforum Bayreuth e.V.

Karten für die Konzerte sind online erhältlich, zusätzlich gibt es eine Abendkasse.