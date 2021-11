Sesamstraße bekommt erste Bewohnerin mit asiatischen Wurzeln

Erst im Mai hatte eine Studie ergeben, dass Künstler, die aus Asien oder Ozeanien stammen, in der US-Unterhaltungsbranche immer noch sehr benachteiligt sind. Viele werden mit kleinen Nebenrollen abgespeist, dürfen nicht einmal Englisch sprechen und sind auf "Weichlinge" festgelegt. Nun trägt die "Sesamstraße" dazu bei, dieses brisante Problem anzupacken: Am Donnerstag, dem 25. November, dem Thanksgiving-Tag, soll unter dem Titel "See Us Coming Together: A Sesame Street Special" eine Folge ausgestrahlt werden, in der mit der 7-jährigen Ji-Young, die aus Korea stammt, erstmals eine Puppe mit fernöstlicher Herkunft auftritt.

Der Name bedeutet "weise und tapfer"

"Das ist eine gewaltige Sache, wenn Kinder im Fernsehen und in Geschichten Leuten wie sie selbst begegnen", so "Sesamstraßen"-Urgestein Alan Muraoka gegenüber CNN. Er spricht in der Serie die Rolle von Alan, dem Eigentümer eines Ladens und wurde bekannt mit seinen Auftritten in Musicals wie "Miss Saigon" und "Shōgun: The Musical". Der in Los Angeles geborene Darsteller, dessen Vorfahren aus Japan einwanderten, sagte: "Es hilft den Kindern dabei, herauszufinden, wer sie sind und wie sie sein möchten. Wir können kaum abwarten, bis die Familien Ji-Young kennenlernen, in der Sondersendung und in den nächsten Folgen, und bis wir die Leute mit asiatischer und ozeanischer Herkunft in unseren Nachbarschaften feiern können."

Im Übrigen bedeuten die Silben "Ji" und "Young" im Koreanischen einerseits "weise, klug, gescheit" und andererseits "stark, mutig und tapfer". Einzelne Charakterzüge der Puppenspielerin Kathleen Kim (41) sollen in die Persönlichkeit der neuen Sesamstraßen-Figur eingeflossen sein.

Stars aus Asien zu Gast in der Sonderfolge

Konkret geht es beim Auftritt von Ji-Young um ein für sie traumatisches Erlebnis: Ein anderes Kind hat ihr nahegelegt, "zurück nach Hause zu gehen". Jetzt sucht das Mädchen Verbündete, die ihr dabei helfen herauszufinden, dass sie dort, wo sie gerade lebt, genau am richtigen Platz ist. Zu den Gaststars werden der chinesisch-kanadische Stuntman und Schauspieler Simu Liu, Moderatorin und Model Padma Lakshmi aus dem indischen Chennai und Tennis-Star Naomi Ōsaka gehören.

Die "Sesamstraße" bietet auf ihrer Website allen Zuschauern einen Online-Ratgeber für innerfamiliäre Gespräche über das Thema Migration und Rassismus an. Die Folge soll auf HBO Max, PBSKids, Facebook, Instagram und Youtube zu sehen sein.