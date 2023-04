Erstkommunion - Von weißen Kleidern und weißen Sonntagen

In den Wochen nach Ostern feiern viele katholische Kinder ihre Erstkommunion - mit festlicher Kleidung, Musik, Geschenken und der versammelten Familie. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur Erstkommunion für Sie zusammengefasst.

Wann ist die Erstkommunion in Bayern?

Einen einheitlichen Termin für die Erstkommunion in Bayern gibt es nicht. In der Regel findet sie in den ersten Wochen nach Ostern statt, also im April oder Mai.

Warum wird nicht mehr nur am "Weißen Sonntag" gefeiert?

Traditionell heißt der erste Sonntag nach Ostern in der katholischen Kirche "Weißer Sonntag" - angelehnt daran, dass Neugetaufte im frühen Christentum weiße Kleider trugen. Als klassisches Datum für die feierliche Erstkommunion ist der Weiße Sonntag erstmals im 17. Jahrhundert erwähnt.

Als sichtbares Zeichen für das empfangene Taufsakrament sollten die Gewänder die seelische Reinigung durch das Taufwasser versinnbildlichen und ein Zeichen für den in Christus neu geborenen Menschen sein. Ab dem siebten Jahrhundert trugen die erwachsenen Täuflinge die weißen Kleider von Karsamstag oder Ostersonntag an - den üblichen Taufterminen - acht Tage lang, die sogenannte "Weiße Woche".

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bischöfliche Anweisungen, die Erstkommunion am Weißen Sonntag zu feiern. Die Wahl dieses Termins wurde empfohlen, da in der Erstkommunionfeier die Erneuerung der Taufe und das bewusste Sich-Eingliedern in die christliche Gemeinde gesehen wurde.

Heute feiern viele katholische Kirchengemeinden die Erstkommunion nicht mehr ausschließlich am Weißen Sonntag. Häufig werden dafür auch organisatorische Gründe genannt, insbesondere in Großpfarreien mit mehreren Erstkommunionfeiern in den einzelnen Kirchen.

In welchem Alter ist die Erstkommunion?

Zur Erstkommunion gehen Kinder in der Regel im Grundschulalter, üblicherweise in der dritten Klasse. Durch die Corona-Pandemie gab es allerdings Verschiebungen, manche Familien wollten mit großer Verwandtschaft feiern und haben deshalb abgewartet, bis das wieder möglich war. Bei der Erstkommunion darf man zum ersten Mal an der Eucharistiefeier, der "Kommunion", teilnehmen.

Entscheidet sich jemand erst im Erwachsenenalter für die katholische Kirche, kommen zur Erwachsenentaufe auch noch am Tauftag die beiden Sakramente Firmung und Erstkommunion dazu.

Ist die Erstkommunion Pflicht?

Wer sein Kind katholisch taufen lässt, schickt es später meist auch zur Erstkommunion. Das betont die Deutsche Bischofskonferenz (DBK): "Katholisch getaufte Kinder gehen laut Statistik fast ausnahmslos zur Erstkommunion", heißt es im jährlich veröffentlichten Zahlenwerk zur Situation der Kirche in Deutschland. Verpflichtend ist das Sakrament allerdings nicht.

Die absolute Zahl der Kinder, die zur Erstkommunion gehen, ist seit Jahren rückläufig. Das zeigen Daten der Deutschen Bischofskonferenz. Demnach sank die Zahl der Erstkommunionkinder zwischen 2002 und 2015 um fast 37 Prozent auf knapp 180.000 deutschlandweit. Für Bayern liegen keine Zahlen vor.

Wie läuft die Erstkommunion ab?

Die Erstkommunion zählt zu den sieben Sakramenten der katholischen Kirche. Mit dem Begriff Erstkommunion, auch erste heilige Kommunion genannt, ist gemeint, dass die Kinder zum ersten Mal an der Eucharistiefeier teilnehmen dürfen - nach katholischem Glauben den Leib Christi empfangen, in Form einer Hostie, und zum ersten Mal das Blut Christi in Form von Wein (oder Traubensaft) trinken dürfen.

Normalerweise bereiten sich die Kinder in kleinen Gruppen - oft geleitet von ehrenamtlichen Kommunionmüttern oder -vätern - mehrere Wochen auf dieses Fest vor, an dem die ganze Pfarrgemeinde teilnimmt. Laut Deutscher Bischofskonferenz zählt die Erstkommunion zu den Initiationssakramenten, "den Sakramenten der Christwerdung".

In der Evangelischen Kirche gibt es das nicht. Traditionell dürfen Jugendliche erst mit der Konfirmation am evangelischen Abendmahl teilnehmen. In der Praxis entscheiden evangelische Kirchengemeinden heute oft sehr individuell, zu welchen besonderen Anlässen Kinder auch davor schon zum Abendmahl zugelassen sind.