Erstes Konzert seit 2019: David Garrett in Regensburg

Großer Name und teures Instrument: Star-Geiger David Garrett tritt am Donnerstagabend bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg auf. Seit November 2019 stand er nicht mehr auf einer Bühne mit Publikum. Mit dabei hat Garrett eine Geige im Millionenwert und seine Begeisterung für die Stadt Regensburg.

Spielt mit Geige im Millionenwert

Wie im Vorfeld bekannt wurde, spielt der berühmte Musiker entweder mit einer Stradivari, Baujahr 1716 oder einer Guarneri del Gesù, eine der teuersten Geigen der Welt. Welche genau er in Regensburg auf der Bühne spielen wird, wurde aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Beide Instrumente sind viele Millionen Euro wert und Leihgaben.

Garrett zu Regensburg: "Ich mag die Stadt sehr gerne"

Aber nicht nur die Geige ist besonders, hat David Garrett dem Bayerischen Rundfunk vorab versichert: "Das ganze Programm ist neu. Ich habe das Programm noch nie in meinem Leben gespielt - bis jetzt. Das wird die Bombe!" Er ist sich sicher: "Die Leute werden richtig Spaß haben. Regensburg ist immer ein Traum. Es gibt so viel Interaktion mit dem Publikum, es gibt so viele Stücke, bei denen richtig was passiert".

David Garrett ist schon seit einigen Tagen in der Stadt. Er hat hier mit seinen Musikern geprobt für den Auftritt am Abend. Zwischendurch geht es aber auch mal in ein Café: "Ich mag die Stadt sehr gerne. Ist ist für mich einfach ein schöner Erholungsort. Tolle Altstadt. Wir nehmen nachher noch die Fahrräder und fahren ein bisschen am Wasser."

Karten für David Garrett noch zu kaufen

Die Hausherrin von St. Emmeram, Gloria von Thurn und Taxis, freut sich schon auf David Garretts Auftritt: "Ein toller Künstler, der über Jahre immer besser geworden ist", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Es ist nicht sein erster Auftritt bei ihr im Schloss.

Crossover ist sein Stil: David Garrett spielt klassische Kompositionen, genauso wie publikumswirksame Stadion-Rock-Hits. Ein paar wenige Karten gibt es laut Veranstalter noch.