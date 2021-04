Erster Studiengang für fränkische Volksmusik startet in Kronach

Die Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach bietet zum Schuljahr 2021/2022 erstmals die Fachrichtung Volksmusik an. Bislang können Schülerinnen und Schüler in Kronach die Fachrichtungen Klassik und Kirchenmusik belegen. Volksmusik hingegen wird nur an der oberbayerischen Berufsfachschule für Musik in Altötting angeboten, dort allerdings mit dem Schwerpunkt auf "Bairische Volksmusik".

Fränkische Volksmusik mit klassischen Instrumenten

In Kronach soll daher der Fokus zum einen auf der fränkischen Volksmusik und zum anderen auf den Volksmusiken anderer Ethnien, Länder und Kontinente liegen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Schulleiter Burkhart M. Schürmann liege der kreative und experimentelle Aspekt der neuen Fachrichtung besonders am Herzen, so dass als Hauptfach alle Instrumente belegt werden könnten, die auch in der Fachrichtung Klassik möglich seien.

"Wenn wir das Neue in Stil, Form und Klang suchen, dann müssen wir natürlich zulassen, dass diese Art der neuen Volksmusik auch mit Bratsche, Fagott oder Violoncello musiziert wird", so Schürmann.