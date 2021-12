Erster Abgeordneter Nürnbergs: Paul Wolfgang Merkel

Um das Jahr 1800 rumort es unter den Nürnberger Kaufleuten. Sie wollen mehr Mitbestimmung. Die Geschäftsmänner haben beste Handelsbeziehungen, dürfen politisch aber kaum mitreden. Die freie Reichsstadt Nürnberg wird seit Jahrhunderten von Patriziern regiert. Und die haben die Stadt in den Bankrott gewirtschaftet.

1806 übernehmen die Bayern die Stadt

Am 15. September 1806 verfügt Napoleon, dass Nürnberg zum neu gegründeten Königreich Bayern kommt. Jetzt ist es mit der Selbstständigkeit vorbei, die Zukunft ungewiss. Die Schätze Nürnbergs kommen unter den Hammer. Gemälde, Kronleuchter, Schmuck, Mobiliar – nicht einmal Brunnengitter sind vor den neuen Stadtherren sicher. "Das ist eine Verramschung unserer ehrwürdigen Geschichte", stöhnt der Nürnberger Kaufmann Paul Wolfgang Merkel in einer Szene des BR-Dokudramas "1806 – Die Nürnberg Saga". Aber auch er greift zu. Nicht ganz uneigennützig, doch so bleibt manches Kunstwerk in Nürnberg.

Paul Wolfgang Merkel: Chronist und Netzwerker

Das Schicksal seiner Heimatstadt berührt den Kaufmann zutiefst. Seine Gedanken hält er in einem Tagebuch fest. Merkels Aufzeichnungen sind einzigartige Zeitzeugnisse. In dem BR-Dokudrama werden sie oft als Quelle zitiert.

"Merkel verzeichnete ausführlich, mit wem er zum Essen war, wer war bei ihm zu Gast, bei wem war er zu Gast. Wir können dadurch ein Verständnis gewinnen von den Netzwerken, von den sozialen Beziehungen und von den Grenzen sozialer Beziehungen." Georg Seiderer, Professor für Bayerische und Fränkische Landesgeschichte in Erlangen

Nürnbergs erster Landtagsabgeordneter

Merkel übernimmt Verantwortung in der Stadt: Als erster Abgeordneter Nürnbergs zieht er in den bayerischen Landtag ein. 1819 gelingt es ihm, die hohe Schuldenlast seiner Heimatstadt so umzuverteilen, dass die Frankenmetropole wieder geschäftsfähig wird. Damit hat er die Voraussetzungen geschaffen für die nächste Generation Unternehmer. Angespornt vom Bau der Eisenbahn entstehen erste Fabriken. Nürnberg wird Bayerns Industriezentrum.

Die Merkel’sche Familienstiftung

Paul Wolfgang Merkel hinterlässt neben seinen Tagebüchern auch eine beachtliche Kunstsammlung. 1858 wird die Merkel’sche Familienstiftung gegründet. Sie soll das Erbe bewahren und öffentlich zugänglich machen, als Dauerleihgaben im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Dort kann man etwa den vergoldeten Trinkpokal der Merkels bewundern. Zu besonders festlichen Anlässen holt ihn die Familie auch mal aus der Vitrine. Das BR Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" läuft am 29. Dezember ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen.