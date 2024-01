Copyright von erster Micky Maus läuft aus

Ein Dampfschiff, am Steuer pfeift eine Maus und wippt wild mit dem Fuß. Im Schwarzweiß-Zeichentrickfilm "Steamboat Willie" aus dem Jahr 1928 hat Micky Maus seinen ersten Auftritt. Mit dem tapferen und netten Micky von heute hat der Steamboat-Willie-Micky allerdings nichts zu tun. Er ist chaotisch und manchmal sogar ein bisschen böswillig – wenn er etwa einen Eimer Wasser über einen Papagei kippt. Der heutige bunte Micky würde so etwas natürlich nie tun.

Und wenn es nach dem Willen von einigen Regisseuren geht, dann wird der Steamboat-Micky in Zukunft sogar noch viel schlimmere Dinge tun. Für den Schwarzweiß-Kurzfilm ist am 1. Januar nämlich der Urheberrechtsschutz ausgelaufen. Damit ist die Tür offen für Remakes, Spin-offs und Adaptionen durch andere Künstler. Theoretisch darf nun jeder "Steamboat Willie" und "Plane Crazy" – ein weiterer Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1928 – sowie die darin vorkommenden Original-Figuren wie Micky und Minnie Maus kopieren, wiederverwenden und anpassen.

Micky als Horrormaus

Und so haben keine 24 Stunden nach Ablauf des Urheberrechtsschutzes für den ersten je gedrehten Micky-Maus-Film erste Regisseure zwei Horrorfilme mit der bekannten Maus angekündigt. "Mickey's Mouse Trap" (auf Deutsch: Mickys Mausefalle) zeigt einen als Micky Maus verkleideten Mörder, der eine Gruppe von Freunden in einem Vergnügungspark verfolgt, während in einer Horrorkomödie ohne Titel eine sadistische Maus ahnungslose Passagiere einer Fähre quält.

"Wir wollten mit all dem nur Spaß haben", sagte der Regisseur Jamie Bailey von "Mickey's Mouse Trap" in einem auf Youtube veröffentlichten Trailer. Filmstart der Low-Budget-Horror-Komödie wird voraussichtlich im März sein.

Der Filmemacher Steven LaMorte – bekannt für den Horrorfilm "The Mean One" von 2022 – arbeitet an seiner eigenen "verdrehten" Version von Micky. "'Steamboat Willie' hat vielen Generationen Freude gemacht, aber unter der fröhlichen Oberfläche liegt ein Potenzial für reinen, verrückten Horror", erklärte LaMorte. Die Produktion für diesen Film soll im Frühling beginnen.

Längerer Schutz für Micky

Eigentlich sollten die Rechte für die "Steamboat Willie"-Maus schon 1984 an die Allgemeinheit übergehen. Disney stritt aber dafür, diese Rechte zu verlängern. 1998 erhielt eine Reform sogar den Spitznamen "Micky-Maus-Schutzgesetz", bis zuletzt versuchte Disney, den Schutz für Micky noch etwas zu verlängern.

Der Disney-Konzern erklärte indes: Er werde weiterhin seine "Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus und anderen Werken schützen, die nach wie vor dem Urheberrecht unterliegen".

Mit Informationen von AFP