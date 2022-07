"Erstaunliche Desinformation": So feiert Russland Fürst Potemkin

Die sprichwörtlichen "Potemkinschen Dörfer" soll es nach Meinung der Historiker nie gegeben haben. Zwar sorgte der gleichnamige Fürst demnach tatsächlich dafür, dass seine Chefin, die deutschstämmige Zarin Katharina (1729 1796), auf ihren Inspektionsreisen durch neu eroberte südrussische Gebiete frisch herausgeputzte Ortschaften zu sehen bekam, aber die waren nicht nicht etwa aus Sperrholz und Pappe, sondern bereits besiedelt. Der von Potemkin angeordnete "Hausputz" soll damals allerdings bei anderen Adeligen für soviel Spott und Verwunderung gesorgt haben, dass daraus im Lauf der Geschichte die besagten Fassaden ohne Inhalt wurden.

Weil er als Feldmarschall, Berater und guter Freund von Katharina der Großen aktiv an der Einverleibung von "Neurussland" ins Zarenreich beteiligt war, erfährt der umstrittene Fürst jetzt durch die russische Propaganda eine so erstaunliche wie aberwitzige Image-Verbesserung. Plötzlich erinnern sich kremlnahe Autoren daran, dass der einst viel geschmähte Potemkin im besetzten Cherson begraben ist und dort auch ein in der Oktoberrevolution zerstörtes und 2003 restauriertes Denkmal bekommen hat. Putin persönlich hatte den im historischen Zwielicht stehenden Fürsten bei seiner Rede auf dem Roten Platz am 9. Mai neben anderen russischen Generälen namentlich erwähnt und sein Volk dazu aufgefordert, wie diese "Helden" für die "Sicherheit der Heimat" zu kämpfen.

"Erstaunliche Operation zur Desinformation des Feindes"

Damit nicht genug: Inzwischen taugt Potemkin (1739 - 1791) als Meister der "Desinformation", der es zu seinen Lebzeiten dem "Westen" mit geheimdienstlichen Mitteln so richtig gezeigt hat, meint der Kolumnist des russischen Portals "News". Ein "Abenteurer" und "Draufgänger", als den ihn sowjetische Historiker dargestellt hätten, sei der Feldmarschall jedenfalls nicht gewesen: "Es genügt zu sagen, dass die verspotteten Potemkinschen Dörfer, die gleichbedeutend für Schaufensterdekoration und Hackerangriffe geworden sind, tatsächlich eine erstaunliche Operation zur Desinformation des Feindes waren. Dieselben 'westlichen Partner', die schon damals äußerst unzufrieden waren mit Russlands neuen einträglichen territorialen Erwerbungen und die schon vor 200 Jahren einen hybriden Krieg gegen unser Land führten. Während einer Reise mit Katharina II. in den Süden bewies er augenfällig, dass die Ländereien um Cherson und Krim [wirtschaftlich] entwickelt wurden und Russland nie wieder von dort weggehen würde."

Alles in allem hätten die Ukrainer in den von Russland besetzten Gebieten jedenfalls Potemkin viel mehr zu verdanken als Lenin, der die Grenzen zu seiner Zeit nach "Klassengesichtspunkten" wahllos verschoben habe.

"Wie der Allmächtige und Putin entscheiden"

Der kremlergebene Politologe Oleg Matweischew deutete die Geschichte so um, das Potemkin perfekt ins Propaganda-Raster passt und ein wahrer Wegbereiter Putins ist: "Im 18. Jahrhundert eroberte Grigori Potemkin unter Katharina II. Neurussland, einschließlich des Territoriums von Cherson, er führte eine Volkszählung durch und stellte fest, dass dort 70.000 Menschen lebten, die Hälfte davon Tataren. Die Nachkommen der Kosaken machten insgesamt etwa 35.000 Einwohner aus. Um Odessa, Nikolajew, Cherson, Melitopol, Sewastopol und Simferopol zu bevölkern, wurden drei Millionen Menschen aus Zentralrussland umgesiedelt. Daher ist die gesamte heutige Bevölkerung der Ostukraine die Nachkommenschaft des russischen Volkes von vor 200 Jahren, die gewaltsam ukrainisiert wurde, und sie hat ihr historisches Gedächtnis weitgehend bewahrt. Natürlich würde sie gern Teil Russlands sein, wo sie auch zugehörig sein sollte. Im Moment zwar nicht, doch der Augenblick wird kommen, je nachdem, wie der Allmächtige und wie Putin entscheidet."

Jetzt, wo die Ukraine eine "Offensive" in Richtung des von den Russen besetzten Cherson angekündigt hat, planen sie dort ein Denkmal für Katharina zu errichten, als ob dieses großrussische Symbol magische Abwehrkräfte entfaltet. Dazu passt, dass die Zarin ausgerechnet in dem von ihr gegründeten ukrainischen Odessa möglicherweise ihren Sockel für einen Pornostar räumen muss.

"Er hat all dies geschaffen"

Der russisch-orthodoxe Pater Witali von der Katharinenkathedrale von Cherson sagte dem Portal "URA", Potemkin, der Gründer der Stadt, könne bei der Wiedervereinigung von Russen und Ukrainern behilflich sein: "Grigori Alexandrowitsch [Potemkin] ist ein Mann seiner Zeit. Es ist unmöglich, die Zeit, in der er lebte, aus den Büchern zu verstehen. Viele Dinge, die jetzt zwischen uns passieren, gelten für solche Personen nicht. Natürlich können wir uns von einer solchen Persönlichkeit nicht lossagen, das ist der Mann, der diese Kirche, diese Stadt erschaffen hat. Dank ihm sind wir alle hier. Er hat all dies geschaffen, um die Menschen zu vereinen."

Grab ist kein Wallfahrtsort

Dem Pater zufolge wurde das Grab von Potemkin in den dreißig Jahren seit dem Untergang der Sowjetunion nie geschändet. Ein Wallfahrtsort sei zwar auch nicht gerade entstanden, doch kämen immer wieder mal neugierige Besucher, vor dem Krieg auch aus Odessa. In der UdSSR war Potemkin nicht sonderlich geschätzt, damals soll sein Grabmal zeitweise als WC genutzt worden sein. Mit dem Schädel, so will es die Legende, spielten Jungs Fußball. Später sollen Skelettteile des Fürsten im Museum zu bestaunen gewesen sein, bevor die Kathedrale von Cherson wieder hergerichtet wurde und Potemkin seine letzte Ruhestätte in einem Sarg aus dem 18. Jahrhundert fand.

"Vertieftes Verständnis für Sicherheitsfragen"

Der von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte Politologe Sergei Galani glaubt, dass der Kreml Grund hat, sich an Potemkin zu orientieren: "Mit vertieftem Verständnis für Sicherheitsfragen schuf er ein zentralisiertes Verwaltungssystem der administrativ-territorialen Struktur, das in Kombination mit einer starken Militärpräsenz auf der Krim in der Lage war, die umfassenden Interessen des russischen Staates zu wahren." Nicht wenige wünschen sich das von Potemkin gegründete Gouvernement Taurien zurück, das neben der Krim die Region Cherson umfasste.

So geschichtsorientiert, wie Putin ist, dürfte Potemkin eine "große" Zeit beschieden sein, wenngleich wohl keine so prächtige Renaissance wie Zar Peter dem Großen, als dessen legitimer Erbe sich der russische Präsident bereits mehrfach inszeniert hat.