Erst mal tanzen: Kunst von und mit Marinella Senatore in München

Zwei Orte, eine Aufforderung – in großen bunten LED-Buchstaben: "Dance First, Think Later!"

In der Villa Stuck in München hängen die Worte in Form einer Lichtinstallation von der Ausstellungsdecke, im Museum der Moderne in Salzburg schmücken sie eine Tanzbühne am Ausstellungseingang.

"Tanz mal zuerst und denke erst dann", übersetzt Jürgen Tabor, Kurator der Senatore-Schau in Salzburg. "Also zuerst die Hemmschwellen abbauen, sich einlassen, eine große Bühne nutzen, auch als Besucherin oder Besucher – und später setzen wir dann den Verstand wieder ein und kommen ins Denken und lassen uns auf die politische und soziale Ebene ein, die es auch gibt."

"Die Idee bei uns war", sagt die Münchner Kuratorin Helena Pereña, "dass wir hier einen Parcours anbieten, mit dem sich die Leute körperlich auseinandersetzen dürfen, und auch im Raum etwas gestalten können. Und wenn sie es gemacht haben, haben sie begriffen, was Marinella Senatore mit ihrer Kunst erreichen möchte."

Ausstellungen zum Mittanzen

Marinella Senatore in Salzburg und München, zwei Mitmach-Ausstellungen – in Salzburg die Bühne, in München gleich ein ganzer Raum, mit Tanzschritten auf dem Boden und Videos, die Choreografien zeigen.

Was Senatore mit ihrer Kunst erreichen möchte? Gemeinschaft, Austausch und Inklusion. DIE Schlagwörter momentan in der Kunstwelt – nicht immer ein Siegel für Qualität. Das hat die vergangene Documenta gezeigt. Auch bei Senatore erscheint manches trivial oder kitschig, die Lichtkunst etwa erinnert an Weihnachtsbeleuchtung. Senatore aber spielt damit, scherzt und überspitzt. So wie in den Sprüchen, die wir auch auf Wimpeln und Bannern finden: "I'm going to make everything beautiful around me" steht da, "Ich werde alles um mich rum wunderschön machen". Oder: "Solang die Welt so männlich ist, fürs Leben unempfänglich ist, renn, renn, renn!"

"Bei Marinella Senatore ist die Energie ihr Ausgangspunkt", sagt Helena Pereña in München. "Die menschliche Energie, die sie erzeugen kann, durch die Leidenschaft, mit der sie ihre Projekte verfolgt. Und es ist eine ganz offene Einladung an alle Menschen mitzumachen, mitzugestalten und etwas aus sich herauszuholen, was sie vielleicht nicht wussten, dass sie können."

Senatores Ausgangspunkt: Die Energie

2012 hat Senatore die Schule des narrativen Tanzes ("The School of Narrative Dance") gegründet, mit der sie Menschen aus der ganzen Welt, aus unterschiedlichen Milieus mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringt. Sie lässt sie tanzen, singen, jonglieren, schauspielern. Sie geht mit ihnen raus aus dem Museum auf die Straße – genau das wird auch in München und Salzburg passieren. Im Juni und Juli gibt es erst Workshops, dann jeweils einen großen Umzug durch die Stadt, bei dem mehrere tausend Menschen zusammen feiern und Spaß haben sollen. Mehr als 8 Millionen Menschen haben bei Senatores Aktionen schon mitgemacht.

"Also die politische Ebene dieser Kunst findet statt", sagt Helena Pereña. "Sie ist nicht vorgegeben, also es ist keine Demo, wo ich für etwas Konkretes kämpfe oder Parolen vorgebe. Das Politische ist das, was sie macht. Dass sie die Möglichkeit gibt, dass Menschen, die vielleicht wenig in Berührung mit Kunst kommen, dass sie etwas gestalten, was am Ende hauptsächlich Kunst ist. Und diese Kunst ist dadurch politisch. Das Ziel ist das Kunstprojekt und nicht eine konkrete politische Forderung."

Auch ohne konkrete Forderung ist Senatores Kunst aber durchaus aktivistisch und berührt Themen wie Rassismus, Feminismus oder Klassismus. Ihre Zeichnungen und Collagen zeigen z.B. die "Black Lives Matter"-Bewegung, Suffragetten-Märsche oder Friedenskundgebungen. Immer ist die Vorlage die Realität und die Straße, und natürlich ihre eigenen Umzüge und Performances, die sie in Videos, Fotos und Hörspielen dokumentiert.

Beide Ausstellungen ergänzen einander

Beide Ausstellungen funktionieren durchaus für sich – und ergänzen einander. In München ist die Ausrichtung etwas spielerischer und bunter, mit noch mehr Mitmach-Stationen, in Salzburg etwas akademischer und geordneter, mit eher retrospektivem Charakter. "Helena Pereña und ich hatten beide zur gleichen Zeit die Idee, Marinella Senatore einzuladen", sagt der Salzburger Kurator Tabor.

"Vielleicht auch, weil Senatores Arbeit sehr stark auf das gemeinschaftliche Moment ausgerichtet ist. Wenn man sagt, wir sind stark geprägt von der Pandemie, von Isolation und sozialer Spaltung, ist diese Arbeit, neue Formen von Gemeinschaften zu schaffen, ganz was akut Wichtiges. Und wir haben uns dann abgesprochen und gesagt, es wäre schön, wenn wir ein Projekt in zwei Kapiteln entwickeln und das als verbindendes Element zwischen Salzburg und München konzipieren."