"Erst die Sterne, dann die Zelle": Das neue Album von Disarstar

"Mein Block fühlt sich an wie die Hölle / Die Leute hier kommen nicht voran, sind gefangen auf der Stelle / oder ganz schnelle Welle: hoch zu den Sternen und dann in die Zelle / es dreht sich um Papier hier, Hartz IV, Feuer am Herzen ist ausgebrannt / gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann."

Mit Zeilen wie diesen beschreibt Gerrit Fallius (27) alias Disarstar seine "Nachbarschaft", seinen Kiez im Hamburger Stadtteil St. Pauli, wo vom morbiden Glamour des Amüsierbetriebs während des Corona-Lockdowns nicht viel übriggeblieben ist, wo sich hinter glitzernden Oberflächen ein Problemviertel versteckt. Viele der Texte auf "Deutscher Oktober" sind eine Mischung aus Beobachtung, Anklage und Analyse. Dabei gelingt es Disarstar, auch das poetische Potential von Rap-Lyrik auszuschöpfen: Hamburg-Bezüge oder Deutsch-Rap-Manierismen, wie das auch von ihm häufiger gebrauchte F-Wort, löst er immer wieder in Sprachbilder und Metaphern auf, die seine Kritik an den Zuständen nicht verwässern, sondern schärfen: "Hure oder Klosterschüler, Habenichts oder Großverdiener: Großstadtfieber! / Weißt du was ich seh‘, jeden Tag, um mich rum – nur Chaos! / Ja, von Steindamm bis Elbchaussee sind's nur ein paar Blocks / Leute fallen um, um mich rum, sind nicht dumm, sie sind planlos! / Und der Zug fährt nicht los, es gibt nicht mal ‘nen Bahnhof."

Vom Problemjugendlichen zum Szenestar

Gert Fallius weiß, wovon er spricht, wenn er als Disarstar seine Reime raushaut. Er hat einiges hinter sich: Alkohol– und Drogenmissbrauch, eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung. Hätte ihn damals nicht ein Sozialarbeiter unter seine Fittiche genommen, hätte er vielleicht nie eine so erfolgreiche Musikerkarriere gestartet. Inzwischen ist er 27 und als Disarstar eine ziemlich große Nummer in der deutschen Rap-Szene. Seit 2015 war er mit vier Alben in den Top 30 der deutschen Charts, allerdings noch nie ganz oben. Das könnte sich mit seiner neuesten Veröffentlichung "Deutscher Oktober" ändern – wegen der noch dichteren, immer realitätsnahen und gesellschaftskritischen Texte und wegen der durch und durch zeitgemäßen Beats, über die Disarstar sagt: "Es hat Drill-Elemente, es hat Trap-Elemente, es ist auch mal Oldschool – aber es ist auf jeden Fall mein freshstes Album."