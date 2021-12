Erschreckende Zahlen: 488 Journalisten weltweit in Haft

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hat weltweit noch nie so viele inhaftierte Journalisten gezählt wie in diesem Jahr. Hauptverantwortliche dafür seien die Regierungen in Belarus, Myanmar und China. Das teilte die Organisation in ihrer Jahresbilanz der Pressefreiheit mit.

Mit Stand zum 1. Dezember saßen laut RSF insgesamt 488 Medienschaffende im Gefängnis, nur weil sie ihre Arbeit getan haben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 20 Prozent, wie die Reporter-Organisation in der an diesem Donnerstag erscheinenden Jahresbilanz der Pressefreiheit schreibt. Neben 428 Männern seien auch 60 Frauen aus der Medienbranche eingesperrt.

"Dieser außergewöhnliche Anstieg willkürlicher Inhaftierungen ist hauptsächlich auf drei Länder zurückzuführen, deren Regierungen dem Wunsch ihrer Bürger nach Demokratie gleichgültig gegenüberstehen", schreiben die Autoren der Studie. In Myanmar, wo das Militär am 1. Februar 2021 durch einen Putsch die Macht zurückerobert habe, säßen aktuell 53 Journalisten im Gefängnis. Vor einem Jahr waren es noch zwei.