"Erschöpfungsstrategie": Kommt alles wie im Ersten Weltkrieg?

Soldaten, die in schlammigen Schützengräben ausharren und gegenseitig versuchen, ihre Stellungen mit Hilfe von Mörsern zu zerstören: Das erinnert fatal an das Blutbad des Ersten Weltkriegs, in dem die Fronten schnell "einfroren", die Bewegung (fast) zum Stillstand kam und die beteiligten Mächte nicht mehr auf die Tapferkeit ihrer Truppen, sondern auf eine "Materialschlacht" setzten. Entscheidend wurde dabei, welche Partei rein logistisch länger durchhalten konnte. Durch das Eingreifen der Amerikaner versiegte der Nachschub für Franzosen und Engländer nie, während die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn, aber auch Russland zunehmend "ausgehungert" wurden - und den Krieg prompt verloren. Dieses düstere Szenario könnte sich nach Ansicht von ukrainischen wie russischen Experten jetzt wiederholen.

Grabenkrieg bis Silvester?

"Wir werden uns gegenseitig erschöpfen. Die Russen bekommen von nirgendwo Hilfe, wir dagegen erhalten Artillerie und alles, was sie uns geben, vom Westen", so Oleksij Arestowitsch (46), der Büroleiter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44), in einem Gespräch mit dem Online-Portal "Meduza". Arestowitsch rechnet damit, dass die aktuelle "Offensive" der Russen noch "zwei, drei Wochen", bis etwa zum 9. Mai anhält. An diesem Tag findet in Moskau jedes Jahr die "Siegesparade" statt, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Danach drohe ein Stellungskrieg möglicherweise "bis Silvester".

"Russland wird versuchen, mehr Reserven anzuhäufen, um regelmäßig eine Art halbherzige Offensive am Laufen zu halten", so die Vorhersage von Arestowitsch, der inoffizielle Chefpropagandist der ukrainischen Seite. Bis etwa Ende August könne Moskau versuchen, an anderen Stellen der Front anzugreifen. "Wenn das alles fehlschlägt, werden sie versuchen, mehr Kraft zu sammeln, irgendwann im Oktober wird es einen weiteren Versuch geben. Und dann hängt alles davon ab, wie die Sanktionen funktionieren, ob neue eingeführt werden und wie die westliche Hilfe in die Ukraine fließt."

Russlands Truppen seien "schrecklich überzentralisiert", behauptet Arestowitsch und nennt als Beispiel eine Straßenkreuzung, die das Moskauer Oberkommando unbedingt erobert sehen will: Immer und immer wieder seien dort Soldaten gegen jede taktische Vernunft angerannt und hätten furchtbare Verluste gehabt, nur, um einen sinnlosen Befehl von ganz oben zu befolgen.

Es werde nach dem Scheitern der laufenden Offensive ein "Grabenkrieg mit seltenen, sporadischen Versuchen sein, Positionen entlang der Frontlinie zu erobern". Das entspräche ziemlich genau der Lage zwischen 1915 und dem Sommer 1918, als der deutsche Chefstratege Erich Ludendorff mangels Erfolgen und bei aufkeimender Kriegsmüdigkeit die Front auf Schwachstellen "abklopfen" wollte, was militärisch keinen Durchbruch brachte.

"Erschöpfung - dafür ist der Krieg da"

Da kann es kein Zufall sein, dass auch Autor Maxim Sokolow von der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti ein Szenario wie 1917 heraufziehen sieht, als in Russland die Oktoberrevolution ausbrach, in deren Folge das Land unter beschämenden Bedingungen aus dem Ersten Weltkrieg ausschied. Für die russische Niederlage gab es nach Sokolows Ansicht zwei Gründe: Die Zensur sei damals zu lax und die Bevölkerung ausgelaugt gewesen. Russland sei insgesamt das "schwächste Glied in der Kette" der damals streitenden Mächte gewesen.

"Heute haben wir, verglichen mit der Zeit vor einem Jahrhundert, einen ziemlich starken Rücken und eine ziemlich kampfbereite Armee", so Sokolow: "Was den Ermüdungsfaktor betrifft, so konkurriert hier unsere Erschöpfung (es ist unvermeidlich, dafür ist der Krieg da) und die Erschöpfung unserer Gegner, die anscheinend noch nicht ganz verstanden haben, wohin ihre verrückte Politik führt." Das entspräche beim Faktor "Zermürbung" also einer Art "Unentschieden". In der Medienpolitik dagegen mache Russland heute einiges "besser" als 1917. Die Zensurbehörde Roskomnadzor "übersalze" ihre Entscheidungen eher, statt es an der nötigen "Würze" fehlen zu lassen, wie es die Behörden im untergehenden Zarenreich gehalten hätten.

"Hoffen wir, dass die schreckliche Lektion des Siebzehner Jahres nicht völlig umsonst war und die leidenschaftlichen Träume der Russlandhasser von unserem bevorstehenden Untergang Träume bleiben. Wir sind Russen, Gott ist mit uns," orakelt der Autor und zitiert damit direkt den Wahlspruch auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg ("Gott mit uns").

Ähnlich wie im Ersten Weltkrieg scheinen auch die gegenseitigen Missverständnisse zwischen den miteinander kämpfenden Nationen zu sein. "Was ist los mit den Russen? Sie irren sich immer in der Interpretation der Handlungen unserer Ukraine, weil sie für unsere Mentalität überhaupt kein Gespür haben", so Arestowitsch: "Sie übertragen russische Handlungsmuster auf uns und irren sich ständig. Obwohl sie über uns vollständige Informationen haben."

Russen vergleichen Ukraine mit Tschetschenien

Tatsächlich erklärte der Journalist Maxim Artemjew im einflussreichen russischen "News"-Portal den angeblich "protzigen und lauten Ukraine-Nationalismus" für eine "vorübergehende Erscheinung". Mit Blick auf Tschetschenien argumentierte er, auch dort habe es einst Separatismus gegeben - heute gebe es "keine Region in Russland , die dem Kreml treuer" sei: "Vor acht Jahren hielt die halbe Ukraine an ganz anderen Werten fest. Dann wurde sie mit einem Stock und einem Würge-Eisen in einen anderen Modus versetzt. Im März 1991 stimmte die große Mehrheit der Ukrainer in einem völlig freien Referendum für die Erhaltung eines einheitlichen Staates. Neun Monate später, im Dezember 1991, stimmten sie so ab, wie ihre Chefs es ihnen sagten: genau das Gegenteil. Jetzt kann der Prozess mit den gleichen einfachen Werkzeugen umgekehrt werden."

Russischen Autoren wie Artemjew fehlt es somit an jedwedem tieferen Verständnis für die Orientierung der Ukraine nach Westen. Sie betrachten sie als reinen Opportunismus, erzwungen von liberalen Eliten. Scheint so, dass Russland militärisch wie politisch vor einem sehr schmerzhaften Lernprozess steht.