Wie "Königin" die Zuschauer in den Richterstand hebt

Wem kann man glauben? Wer manipuliert, wer verdreht die Fakten? Wenn vor Gericht Übergriffe und Sexualdelikte verhandelt werden, steht oft Aussage gegen Aussage. Anne weiß das nur zu genau. Als Anwältin vertritt sie häufig junge Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind. Oder war es doch einvernehmlicher Sex? Schließlich, so ein wiederkehrender Vorwurf der gegnerischen Seite, war das angebliche Opfer in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit. Viele ihrer Klientinnen wollen sich diesem Psychodruck nicht aussetzen und nehmen von einer Anklage Abstand. Was Anne als hartnäckige Kämpferin für ihre Sache natürlich nicht ohne weiteres akzeptiert. Um ein Gerichtsverfahren in die Wege zu leiten, muss sie manchmal all ihre Überredungskünste anwenden.

Anne ist die Hauptfigur in dem dänischen Drama "Königin". In geschickt miteinander verwobenen Szenenfolgen lernen die Zuschauer, dass sie ihren Job ebenso sehr liebt wie ihren Mann Peter, einen Arzt. Beide sind quasi doppelt verheiratet: miteinander und mit ihrer Arbeit. Kommt ein nächtlicher Anruf, fährt Peter ins Krankenhaus und Anne widmet sich ihren Akten, die ohnehin als Bettlektüre auf dem Nachttisch liegen. Die freizeitlose Existenz ermöglicht dem Paar ein Leben wie aus dem Hochglanzkatalog. Sie haben zwei kleine Töchter, Zwillinge, wohnen in einem Designertraum aus Holz und Glas, idyllisch abgelegen am Rande eines Waldstücks irgendwo in Dänemark. Eine Bilderbuchfamilie. Wäre da nicht Gustav, Peters 16 Jahre alter Sohn aus einer früheren Beziehung, der vor kurzem in den Keller eingezogen ist.