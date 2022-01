Erotik fürs Ohr: Wie "Audioporn" gerade Frauen begeistert

Es wird gestöhnt, geknurrt, gekichert, geschrien oder geflüstert. Erotische Geschichten sind zu hören, Sexgeräusche, intime Geständnisse oder behutsame Anleitungen zur Selbststimulation: "Audioporn" nennt sich ein relativ junges Genre, das sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut, vor allem bei Frauen. Auf Plattformen wie "Quinn", "Sound of Pleasure" oder "Femtasy" werden solche Files von Laien hochgeladen oder von professionellen Sprechern und Sprecherinnen performed. Sie sind nach Situationen geordnet, nach sexueller Praktik und Orientierung oder nach Stimmen.

Das Zuhören – und die eigenen Fantasien

Die akustische Qualität schwankt zwischen Hochglanz und rougher Authentizität, Glaubwürdigkeit und erotische Qualität auch. Häufiges Prinzip: die Anrede der Hörenden und Leerstellen, die durch eigene Fantasien gefüllt werden können. Allesamt erzählerische Mittel, deren besondere Wirkung mit dem Medium selbst zu tun hat: Klänge, Stimmen und Geräusche wirken direkter, näher, intimer als Bilder, sagt Nina Julie Lepique, die vor drei Jahren "Femtasy" gründete: "Der große Hebel bei uns ist natürlich, dass die Stimme per se und Geräusche insgesamt einfach sehr, sehr schnell vom Gehirn verarbeitet werden." Sound Stories, alles, was zu hören sei, fühle sich für den Menschen tendenziell authentischer an, so Lepique.

Die Macher und Macherinnen von "Femtasy" waren die ersten im deutschsprachigen Raum, die Audiopornos produzierten. Die weibliche Zielgruppe war ihnen damals wichtig, selbst wenn die Audio-Erotica – so die bevorzugte Bezeichnung von Nina Julie Lepique – für alle Geschlechter neue Facetten sexueller Stimulation bereithalten: "Der ganze adult content Bereich war damals extrem männlich geprägt und männlich fokussiert, sowohl von Produzenten als auch Konsumentenseite, und es gab einfach sehr, sehr wenig bis kaum Angebote, die sich speziell auf die weibliche Lust fokussiert haben." Genau das habe sie dann mit ihrer Plattform machen wollen. Mit Erfolg: "Knapp 90% der User*innen sind bei uns weiblich", sagt Lepique. Und daran sehe man auch, dass es einen großen Bedarf gegeben habe.

Viele Spielarten des Sex

Um Selbsterfahrung und Selbstbestimmung geht es beim Audioporn. Denn immer noch fühlen sich vor allem Frauen von Schönheitsidealen oder übertriebenen Ansprüchen in Sachen Sex eingezwängt. Die oft langsame Erzählweise, dass eben keine Bilder produziert werden, wenn dann nur die eigenen im Kopf, wird so als Chance für einen unbefangenen Umgang mit der eigenen Sexualität erlebt. Was nicht heißt, dass es in den von und mit Frauen entwickelten Geschichten oder Soundpieces immer nur zart und sanft zugeht. Oder nicht auch klischeehafte, sonst eher Männern zugeschriebe Phantasien vorkommen. Die reihen sich aber ein in ein sehr weites Spektrum: Es gebe auch Stories zu "ganz schönem, normalem Sex mit dem Partner oder der Partnerin zu Hause", erklärt Nina Julie Lepique. "Also, da geht es eben nicht darum wie auf den Pornoplattformen: und jetzt besser, weiter und noch das Größte, und es muss alles irgendwie noch viel doller und härter. Sondern es gibt einfach die ganz weite Varianz. Und da achten wir schon sehr stark auf einen feministischen Blickwinkel."

Keine Erotik der Isolation

Ein Blickwinkel, nein ein Hören, das zugleich uns allen gut tun könnte. Weil es neue, möglicherweise authentischere Verbindungen schafft zu uns selbst. Und weil in der Audioerotik zwar viel an Autoerotik steckt, diese aber gerade nicht im Narzissmus enden muss. "Also, wir erleben, dass wirklich viele Nutzerinnen danach sagen, sie erleben mehr Sexualität mit Partnern oder mit Partnerinnen, weil sie sich zum Beispiel besser selber kennen lernen, weil sie besser wissen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, wie sie das ausdrücken können", so Lepique. Da spiele sehr viel mit hinein, was gerade weg führe von Isolation oder vermiedener Interaktion mit anderen Menschen. "Hin zu sich selber und von da weg sicherlich wieder auf andere zu", so beschreibt Lepique das Prinzip.

"Nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören können von den Menschen", soll Immanuel Kant gesagt haben. Eine Erotik des Ohrs, die sich dem Blick entzieht, der Dinge und Umwelt eher auf Distanz hält, anstatt sie wirklich eindringen zu lassen, birgt also vielleicht auch das Potenzial für eine weniger verdinglichende, menschlichere Sexualität. Wenn wir in Zukunft beim Sex besser zuhören, könnte der ziemlich gut werden.