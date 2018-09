18.09.2018, 15:01 Uhr

Eröffnungsfilm für Hofer Filmtage steht fest

Die Entscheidung ist gefallen: Die 52. Internationalen Hofer Filmtage werden am 23. Oktober mit der Tragik-Komödie "Glück ist was für Weicheier" eröffnet. Nach seiner Uraufführung in Hof soll der Film 2019 in die Kinos kommen.