Eröffnung in Sendling: Wie klingt die Isarphilharmonie?

Himmelsleitern in die Isarphilharmonie

Blickfang des Verbindungsbaus: Zwei auseinanderstrebende Treppen – Himmelsleitern – die direkt in die Ränge der neuen Isarphilharmonie führen. Die zeigt sich innen zurückhaltend dunkel, die Wände sind schwarz getäfelt, auch die Sitze sind schwarz, nichts soll die Aufmerksamkeit der 1.900 möglichen Gäste ablenken. Zu Recht, denn was die Akustik betrifft, hat sich die Stadt einen Spitzen-Klangmeister geleistet: den Japaner Yasuhisa Toyota. Der weltweit gefragte Fachmann hat Säle wie die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, die Suntory Hall in Tokio oder auch die Elbphilharmonie ausgestattet.

Nun also auch die neue Isarphilharmonie in München, die es damit wohl klanglich durchaus aufnehmen kann mit anderen großen Sälen der Welt. Nach der ersten Orchesterprobe vor gut zwei Wochen zeigte sich Toyota zufrieden mit dem Ergebnis: "Ich war so glücklich!", sagte Toyota, und auch Valery Gergiev, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, strahlte.

Anwohner kritisieren Konzertsaal

Von außen allerdings präsentiert sich der neue Konzertsaal eher als grauer Kasten, Anwohner forderten bereits eine Verschönerung, zum Beispiel mit Begrünung der Fassaden. Das lässt sich aber nach Auskunft von Experten nicht so leicht umsetzen. "Die Isarphilharmonie mag von außen schlicht wirken, doch innen haben wir nicht gespart", fasst Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner das Ergebnis zusammen.

Namensgebung per Wettbewerb

Die Namen für Konzertsaal und Gelände gehen auf das Konto der Münchnerinnen und Münchner selbst: Bei einem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb gingen fast 1.900 Vorschläge ein, darunter viele gleichlautende, die beliebtesten: "HP8" als coole Abkürzung der Adresse Hans-Preißinger-Straße 4-8, das Kürzel fungiert nun künftig als Dachmarke für alles, was sich auf dem Gelände befindet. Unangefochtene Siegerin für die Bezeichnung des neuen Konzertsaals war die "Isarphilharmonie", fast 140 Menschen schlugen diesen Namen vor. Heute Abend wird sich nun also zeigen, wie sie tatsächlich klingt.

Konzert live auf BR-Klassik

Vor 1.800 geladenen Gästen spielen die Münchner Philharmoniker unter Chefdirigent Valery Gergiev unter anderem Werke von Dutilleux und Ravel, Star-Pianist Daniil Trifonov spielt ein Klavierkonzert von Beethoven, der BR überträgt das Konzert live auf BR-Klassik und im Videostream auf BR-klassik.de. Ab morgen können dann alle Neugierigen Klang und Atmosphäre von Isarphilharmonie und Gasteig HP8 erkunden. Bei Konzerten, Cocktail oder Kaffee und Kuchen oder einfach nur so, bei einem Bummel über das Gelände – der Eintritt ist frei.