Eröffnung des Humboldt Forums verschoben

Lange stand der Termin auf der Kippe - jetzt wird die Eröffnung für das Vorzeigeprojekt der deutschen Kultur verschoben und das Humboldt Forum womöglich zum zweiten Berliner Flughafen. Fest steht: Das Humboldt Forum soll nicht mehr wie geplant in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es seien noch wichtige technische Fragen im wiederaufgebauten Hohenzollern-Schloss ungelöst. Jetzt haben die Verantwortlichen die Presse über den Stand der Arbeiten auf der Baustelle informiert.

Erst leer - jetzt gar nicht mehr zugänglich 2019

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Humboldt Forum auf eine Sitzung des Stiftungsrats am 26. Juni verwiesen, bei der über den Eröffnungstermin beraten werden sollte. Im Gespräch war dabei eine Eröffnung des leeren Hauses. Eine geplante, groß angekündigte Elfenbein-Ausstellung sollte verschoben werden und nicht vor Frühjahr 2020 realisiert werden. Viele internationale Museen seien nicht bereit, die vom Humboldt Forum erbetenen 150 Leihgaben in ein Haus zu geben, das sich noch im Bau befinde. Vor allem die mangelhafte Klimatisierung sorgte für Bedenken.

Im Januar hatte die federführende Stiftung Preußischer Kulturbesitz erklärt, das Humboldt Forum solle im November eröffnet werden. Der Namensgeber und Forscher Alexander von Humboldt war am 14. September vor 250 Jahren in Berlin geboren worden. Zu diesem Termin war ein Festakt im Schloss vorgesehen.

Vorgesehen war Ende 2019

Zuvor hatte der Generalintendant des Humboldt Forums, Hartmut Dorgerloh erklärt, bis zum Herbst sollte das Gebäude mit 40.000 Quadratmetern Nutzfläche technisch in Betrieb genommen werden. "Wir rechnen im Herbst 2019 mit grünem Licht seitens der Bauaufsicht", hatte er in einem Interview mir der "Berliner Morgenpost" gesagt. Anfang Dezember hatte der verantwortliche Bauvorstand Hans-Dieter Hegener bestätigt, dass die Termin-Puffer für das Projekt aufgebraucht seien. Es sei aber dennoch möglich, das Humboldt Forum im November oder Dezember 2019 zu eröffnen.

Das für 600 Millionen Euro geplante Humboldt Forum hinter der rekonstruierten Schloss-Fassade sollte von Ende 2019 an als Museums- und Kulturzentrum schrittweise öffnen. Hauptnutzer wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit seinen Museen, auch das Land Berlin und die Humboldt-Universität bekommen Flächen.