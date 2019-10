Eröffnung der Hofer Filmtage mit "Baumbacher Syndrome"

Sie brutzeln wieder, die Brodwäschd. Das tun sie in Hof zwar auch fernab der Filmtage, aber wenn das jährliche Filmfestival in der oberfränkischen Stadt Einzug hält, rücken selbst die Wurstwaren in den Fokus der Berichterstatter. Denn der Stand vor dem Central Kino, einem der zwei Festivalspielorte in der Hofer Altstadt, ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der Filmtage, ist er doch gleichermaßen Treff für Filmemacher und Kinobesucher.

"Das Kino lebt!"

Aber nicht nur die Würstchen brutzeln an den sechs Festivaltagen, auch die Emotionen kochen hoch. Insbesondere bei Festivalleiter Thorsten Schaumann: "Das Kino lebt!", ruft er in den Saal. "Wer sagt das? Hof!" Sichtbar glücklich und wie immer unverhohlen aufgeregt eröffnet Schaumann die 53. Hofer Filmtage mit einem Film, den er ausgewählt habe, weil er Kopf, Bauch und Herz anspreche. Vor allem aber lässt das Werk mit dem Titel "Baumbacher Syndrome" aufhorchen. Denn Hauptfigur Max Baumbacher, gespielt von Tobias Moretti, wacht eines Morgens mit einer außergewöhnlich tiefen Stimme auf.

Gemeint ist damit nicht etwa eine kurzfristige Stimmbandüberlastung, ausgelöst von einer Nacht mit zu viel Alkohol und Nikotin, sondern eine Stimme, wie sie sonst nur Disney-Ungeheuer haben. Von einem solchen ist das moderne Märchen auch inspiriert, erklärte Regisseur Gregory Kirchhoff nach der Premiere seines nunmehr dritten Spielfilms mit Verweis auf "Beauty and the Beast": "Den habe ich damals gesehen. Ich bin großer Disney-Fan und ich fand die Stimme so besonders. Und dann habe ich überlegt, was bewegt mich gerade, worüber denke ich viel nach? Und ich habe über Werte und menschliche Moral nachgedacht, und dachte mir, das könnte man mit dem Thema ganz schön verbinden, mit der Stimme."