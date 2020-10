Erntedank im Schatten des Klimawandels

Das Benediktiner-Kloster St. Ottilien liegt im hügeligen Voralpenland. Um die Klostermauern nichts als Natur: Getreideäcker, Kühe, Geflügel, Gemüse und Obstgärten – all das gehört zum Kloster. Eines der Gelübde der Benediktiner ist die Beständigkeit – die Mönche sollen sich selbst versorgen und führen deswegen ein Leben nah an der Natur.

Der Natur ausgeliefert

Dazu gehört auch, jeden Tag für gutes Wetter zu beten. "Es kann passieren, dass ein Hagelschlag wirklich eine komplette Ernte vernichtet", erzählt Pater Timotheus. Man fühle sehr intensiv, wie abhängig der Mensch von der Natur ist. Deswegen hat für ihn das Erntedank-Fest eine ganz besondere Bedeutung.

"Dieses Fest wurde früher auf den Höfen gefeiert, wo man sich für das, was man nach Hause gebracht hat, bedankte", sagt der katholische Theologe Manfred Becker-Huberti. "Es ist nicht nur Ergebnis der Arbeit der eigenen Hände, sondern aus der Natur und das verstand man natürlich als ein Geschenk." Schon Kain und Abel opferten die ersten Früchte ihrer Ernte – so steht es im Alten Testament.

Nicht alles ist machbar

Solange Menschen sich ihrer Abhängigkeit von den Launen der Natur bewusster waren, spielte ein Erntedank-Fest, wie immer es in der jeweiligen Kultur genannt wurde, noch eine viel größere Rolle. Doch in einer Gesellschaft, in der wir das ganze Jahr über alle Arten von Nahrungsmitteln kaufen können, hat sich das verändert, so Becker-Huberti: "Es fehlt uns auch das Verständnis dafür, dass nicht alles machbar ist."

"Wir leben von einem bestimmten Machbarkeitswahn, der davon ausgeht, dass wir alles nach dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, der bei uns in der Gesellschaft gilt, haben können." Manfred Becker-Huberti, Theologe

Das könnte sich auch wieder ändern. Besonders der Klimawandel und die Zerstörung unserer Umwelt werden an vielen dieser Selbstverständlichkeiten rütteln, sagt Juliana Gärtner vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. "Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster, ansteigende Extremwetterereignisse wie extreme Kälte oder Stürme. Das macht es schwieriger für Bauern Lebensmittel zu produzieren."

Verhältnis zu Lebensmitteln überdenken

Juliana Gärtner hat in Ecuador Zeit mit indigenen Bauern verbracht und zu ihrem Verhältnis zu Lebensmitteln geforscht. Die Menschen dort waren dankbar für ihre Ernte, aber es ging noch viel weiter. "Sie sprachen davon, dass Bohnen Teil ihrer Familie sind, Teil ihres eigenen Fleisch und Blut sind." Wir brauchen eine andere Haltung zur Natur, sagt Juliana Gärtner, "wir müssen uns als grundlegend mit allem uns herum verbunden sehen."

"Gerade weil wir Menschen aktiv Ökosysteme degradieren und verändern, ist jeder einzelne und jede einzelne gefragt ihren Verantwortungsbereich zu nutzen, um eine Transformation zu bewirken. Das heißt Dankbarkeit ja, aber gleichzeitig auch Verantwortung." Juliana Gärtner, Klimaforscherin

Dieser Verantwortung versuchen auch die Benediktinermönche in St. Ottilien gerecht zu werden. Das Kloster ist auch heute noch so gut wie autark, die Mönche leben von ihrer Hände Arbeit. Und das Kloster bezieht keine Energie durch fossile Brennstoffe mehr. Der Antrieb bei alledem bleibt auch die Dankbarkeit, gegenüber der Natur und dem Schöpfer, sagt Pater Timotheus. "Die Schönheit der Natur ist ein Geschenk und das können wir letztlich nicht selber machen."