"Ernsthafte Bedrohung": Russlands Söldnerführer attackiert Kreml

Die Vereinigten Staaten sind für den Chef der Privatarmee "Wagner", Jewgeni Prigoschin (61) derzeit nach eigener Aussage nicht der "Gegner Nummer eins", obwohl ein Berater des US-Außenministeriums bei einem Besuch in Serbien kürzlich sagte, Washington lege es darauf an, den internationalen "Aktivitäten" von Prigoschin "ein Ende zu bereiten".

Doch für den ehemaligen Kreml-Koch, umtriebigen Oligarchen und jetzigen Militärunternehmer ist das offenbar kein Grund für übertriebene Sorge: Zwar sein Amerika "natürlich ein ernsthafter Gegner", so Prigoschin in einem Interview, aber es gebe eine "ernsthaftere Bedrohung" für ihn: Die russischen Medien, die den Namen seiner Truppe neuerdings mieden wie "Weihrauch aus der Hölle" und "Beamte und die Bürokratie", die an ihren Posten klebten.

"Nicht nötig, Kämpfer zu beleidigen"

Ständig versuchten die Kreml-Beschäftigten seiner Privatarmee "den Sieg zu stehlen" und deren Verdienste "herabzuwürdigen". Prigoschin ist der Meinung, dass nur seine Leute die Russen "friedlich schlafen" ließen. Hintergrund für den Wutausbruch ist die angebliche Besetzung der ukrainischen Kleinstadt Soledar durch "Wagner"-Söldner. Nach wochenlangen Kämpfen hatte Prigoschin behauptet, ausschließlich seine Männer seien dort erfolgreich, nicht etwa die reguläre russische Armee. Doch deren Führung widersprach mit dem Hinweis, auch Fallschirmjäger seien am lokalen "Sieg" beteiligt gewesen.

Daraufhin brach ein wilder innerrussischer Streit aus, der zeigt, wie stark die Nerven auf allen Seiten beansprucht sind und wie sehr es gerade im Krieg um Deutungshoheit geht, um die Frage, wer aus echten oder vermeintlichen Erfolgen am meisten für sein Image herausschlagen kann. Von der Gruppe "Wagner" hieß es, die regierungsamtlichen Aussagen kämen "überraschend". Söldner-Sprecher Andrej Troschew sagte: "Es gab keinen einzigen Fallschirmjäger bei Soledar, die Fallschirmjäger selbst bestätigen das. Soledar wurde ausschließlich durch die Bemühungen der Wagner PMC-Kämpfer eingenommen. Und es ist nicht nötig, die Kämpfer zu beleidigen, indem man ihre Verdienste herabsetzt."

Außerdem wurde ein kremltreuer Regionalpolitiker zurechtgewiesen, der im Fernsehen im Überschwang behauptet hatte, jetzt sei bald auch Soledars größere Nachbarstadt Bachmut in den Händen der Russen: Der Mann sei nie dort gewesen und habe offenbar nicht auf die Karten geschaut, er führe die Russen "in die Irre", schimpfte Troschew, wohl im Auftrag von Prigoschin. Prompt bezeichnete der so Gescholtene seine Aussage als "verfrüht".

"Das Boot schaukelt bereits"

Prigoschin hatte sich zunächst wortkarg gegeben, passende Antworten würden "nicht jetzt" gegeben: "Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich schweige." Das Boot "schaukle" allerdings bereits, was auch immer der Mann damit konkret sagen wollte.

Die russische Öffentlichkeit zeigte sich alarmiert, vor allem die rechtsextremen "Ultrapatrioten". Politologe Sergej Markow, bekannt für seine schneidigen Ansichten, forderte prompt die "Wagnerisierung der Armee" und wünschte sich ein baldiges "Gipfeltreffen" zwischen Prigoschin und Putin. "Öffentliche Streitigkeiten und Halbbeleidigungen" zwischen dem Verteidigungsministerium und "Wagner" seien nicht statthaft, schadeten Russland und müssten "sofort gestoppt" werden, weil sie ein Zeichen von "mangelnder politischer Führung" seien.

Im extremistischen TV-Sender "Tsargrad" hieß es ganz im Sinne von Prigoschin, die Gruppe Wagner habe das "fast Unmögliche geschafft": "Es war nicht einfach." So stellt sich die Privatarmee vermutlich ein ihr genehmes Medienecho vor: "Wagner hat einen eigenen Stil: Keine Verhandlungen, keine Fluchtkorridore, totale Zerstörung des Feindes."

"Hässlicher Streit im Licht der Öffentlichkeit"

Alexander Kots, einer der bekanntesten russischen Kriegsberichterstatter, schrieb frustriert, er wolle "wirklich nicht", dass über die von Moskau behauptete Eroberung von Soledar "ein hässlicher Streit" im Licht der Öffentlichkeit entbrenne, doch leider habe der bereits begonnen. Im Grunde hätten beide Seiten recht: "Aber es wäre falsch, die Bemühungen der Armee unter den Scheffel zu stellen, egal wie groß sie tatsächlich waren."

Russische Medien, die besonders kremlnah sind, beeilen sich bereits, Prigoschins vermeintlichen "Triumph" von sogenannten "Experten" kleinreden zu lassen. "Wir dürfen nichts überstürzen, sondern müssen sehr hart verteidigen, weil wir noch jene Kräfte benötigen werden, mit denen wir große militärische Operationen im Armeemaßstab durchführen können. Andernfalls sind das alles Halbheiten, die für uns enden können, wie die Geschichte mit der Verteidigung bei Charkiw endete [dem Rückzug]. Sie müssen genug Kräfte sammeln und erst dann entscheiden, wo Sie angreifen", so Wladislaw Schurigin in den "Moskowski Komsomolez".

In der regierungsnahen "Iswestija" erwähnt Experte Anton Lawrow bei seiner Analyse der Ereignisse von Soledar die Wagner-Söldner mit keinem Wort: "Die russischen Truppen werden stärker, nachdem sie Verstärkungen aus den Reihen der Mobilisierten, zusätzliche Vorbereitungszeit und Ausrüstung erhalten haben. Verbesserungen sind auch im Gesamtmanagement des Unternehmens erkennbar."

"Unverhältnismäßiger Ressourcenaufwand"

Ein Blog, dem eine Nähe zum ukrainischen Geheimdienst nachgesagt wird, berichtet über eine Besprechung zwischen Putin und dessen Sicherheitschef Patruschew, bei dem auf den "unverhältnismäßig hohen Ressourcenaufwand" der Söldnertruppe bei "zweifelhaften Ergebnissen" hingewiesen worden sei. Demnach ist der Kreml jedoch daran interessiert, Prigoschin "die Flügel zu stutzen", so das dessen Schwächung durch die hohe Zahl von Gefallenen bei Soledar durchaus erwünscht sei. Überhaupt solle sich der Mann aus der Sicht des Kremls "in naher Zukunft auf Projekte in Asien und Lateinamerika" konzentrieren.

"Künftig wird es noch schwerer"

Die prominentesten russischen Militärblogger sind unterdessen keineswegs euphorisch, sondern verlangen entweder, Russland möge sich mangels Soldaten bis auf Weiteres auf die Defensive konzentrieren oder das "sehr kleine Zeitfenster" von "zwei oder drei Monaten" nutzen, dass es für Angriffe überhaupt noch gebe: "Ich muss gleich sagen, dass wir nicht sehr bereit sind. Wir haben jedoch keine Wahl, künftig wird es noch schwerer."

Scheint so, dass es nicht nur eine militärische, sondern eine mindestens ebenso umkämpfte PR-Front gibt. Dort geht es nicht um Geländegewinne, sondern um Macht und Einfluss im Kreml. Ob Prigoschin dieser Schlacht gewachsen ist, wird sich demnächst erweisen.