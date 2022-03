Ernst von Siemens Musikpreis geht an Olga Neuwirth

Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth (53) erhält den diesjährigen internationalen Ernst von Siemens Musikpreis. Die Ernst von Siemens Musikstiftung würdigte die 53-Jährige am Montag als "eine der einflussreichsten Komponist/innen ihrer Zeit". Sie schlage radikal neue Wege ein und verleihe der zeitgenössischen Musik ein neues Gesicht. Ihre Klangsprache überschreite alle Genregrenzen und sei schonungslos offen gegenüber anderen Kunstformen wie Film, bildender Kunst oder Literatur.

Zusammenarbeit mit Elfriede Jelinek

Die Komponistin schuf Werke wie das Musiktheater-Stück "Orlando" oder die Oper "Lost Highway" nach dem Film von David Lynch. Dabei wurde sie von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek unterstützt, mit der sie auch bei ihrer Literatur-Vertonung "Bählamms Werk" zusammenarbeitete. Das Musiktheater in 13 Bildern wurde im Juni 1999 bei den "Wiener Festwochen" uraufgeführt und gilt als eines der Hauptwerke von Neuwirth.

Die Komponistin wurde 1968 in Graz geboren und wuchs in einem Dorf in der Steiermark auf - in einer kunstinteressierten Familie, zu der auch der Komponist Gösta Neuwirth, ihr Onkel, zählt. Sie studierte unter anderem Malerei und Film in San Francisco und Komposition in Wien. Für Aufsehen sorgte sie 1991 mit zwei satirischen Kurzopern nach Hörspieltexten der späteren Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinik, mit der sie auch Freundschaft schloss.

Der Ernst von Siemens Musikpreis gehört zu den wichtigsten Ehrungen in der Musikwelt. Neuwirth soll die mit 250 000 Euro dotierte Auszeichnung am 2. Juni in München erhalten. Dabei werden auch die Förderpreise für Komposition verliehen, die mit Preisgeldern von je 35 000 Euro verbunden sind. Der Stiftung zufolge gehen sie an Benjamin Attahir aus Frankreich, Naomi Pinnock aus Großbritannien und Mikel Urquiza aus Spanien. Die Ensemble-Förderpreise gehen an Spoldzielnia Muzyczna aus Krakau und das Londoner Explore Ensemble.