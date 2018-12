So ermutigt der Ernst Toller-Preis den 82-jährigen Wolf Biermann

"Als ich meine Frau fragte, ob ich diesen Ernst Toller-Preis annehmen soll, sagte sie: 'Natürlich'. Ich sagte, das ist überhaupt nicht natürlich. Es ist peinlich. Denn ich kenne den gar nicht so richtig. Als ich den Büchner-Preis kriegte, und den Hölderlin-Preis und den Heine-Preis, da kannte ich Heine, Hölderlin und Büchner sehr gut. Und jetzt ist das irgendwie schief. Da sagte sie: 'Na, ist doch gut. Dann ist es eben mal umgekehrt. Jetzt kriegst du den Preis, und dann kannst du dich endlich mal mit dem Ernst Toller tiefer beschäftigen – umso besser,'" erzählte Wolf Biermann gestern Abend kurz vor der Preisverleihung. Der Liedermacher nimmt auch mit 82 Jahren kein Blatt vor den Mund und fühlt sich nach der Beschäftigung mit dem Werk des Namenspatrons auch nicht verpflichtet, dessen Werk zu feiern.

Den Toller "kriegen wir nicht mehr flott"

Wo sind denn heute die „Tollerianer“, fragt der große Liedermacher, der selbst Brechtianer ist, wenige Minuten später im Stadttheater von Neuburg an der Donau rhetorisch. Tollers „vergängliche Zeitdichtung“, seine „genialische Gebrauchslyrik“ reiche nicht heran an die des Klassikers Bertolt Brecht und sei eben deshalb lange nicht so haltbar, sagt er bei der Preisverleihung. "Der Toller ist inzwischen vergessen, weil er eben kein großer Dichter war. So banal, so prosaisch, so kaltherzlich – kaltherzlich! - muss ich es sagen. Aber so sehe ich es jetzt mit dem Toller. Den kriegen wir nicht mehr flott". Harte Worte just am 125. Geburtstag des Autors, und doch gelang es Biermann in seiner Dankesrede, den Totgesagten in all seinen Verstrickungen und seiner Tragik höchst lebendig werden zu lassen – schließlich hatte sich Toller 1939 im Exil erhängt. Biermann zeigte Toller als einen von den Zeitläuften Zerrissenen und zitierte einen Satz, den ihm der Philosoph Émile Cioran einmal geschrieben hatte: "'Diejenigen, die das Glück haben, an Melancholie zu leiden, sind Komplize für immer.' Solch ein tapferer Komplize im Geiste wäre uns wohl auch Ernst Toller gewesen, dieser viel zu kriegerische Pazifist und Poet."

Der Pazifist Toller als brutaler Befehlshaber

"Politverbiestert" nannte ihn Biermann, in der Münchner Räterepublik 1919 habe er sich nach der Ermordung Kurt Eisners vor den Parteikarren spannen lassen. "Ausgerechnet der sanftmütige Menschensucher Ernst Toller geriet in die Funktionärsrolle des Parteivorsitzenden der radikalen USPD. Der Pazifist Toller geriet in die Rolle des brutalen Befehlshabers einer Münchner Roten Armee. Der Autor des Jahrhundertromans ‚Tauwetter‘, Ilja Ehrenburg, bezeichnete ihn als außergewöhnlich sanftmütigen Menschen. Das glaube ich sofort, denn dieses scheinbare Paradox kenne ich. Als mein Freund, der romantische Berufs-Rebell Rudi Dutschke, an den Folgen des Attentats 1968 starb, haben wir ihn in Westberlin begraben. Auf seiner Beerdigung im Januar 1980 sang ich ihm ein Totenlied mit dem Refrain: 'Sanft war er, sanft – ein bisschen zu sanft wie alle echten Radikalen.'"

Auch die Gitarre fehlte in Neuburg an der Donau nicht, zwei, drei Lieder sang Biermann zusammen mit seiner Frau Pamela. Seine Lieder, nicht die „Lieder der Gefangenen“ Ernst Tollers. In der Haft hatte sie Toller verfasst und desillusioniert notiert: "Ich glaube nicht mehr an die Wandlung zu neuem Menschtum … Der Mensch wird, was er ist." Da immerhin ist er Wolf Biermann, dem längst vom Glauben abgefallenen einstigen Kommunisten, erstaunlich nahe. Auch wenn der Toller-Preisträger Biermann, darauf angesprochen, in aller Freundlichkeit entgegnet: "Entschuldigung, aber bei mir eine Umdrehung raffinierter: Bei mir heißt derselbe Gedanke 'Wir bleiben doch die, die wir werden.' Und da ist das wirklich dialektische Spannungsprinzip drin: Dass wir immer Menschen sind, die darauf beharren, dass wir uns ändern."

Der Ernst Toller-Preis

Zum zehnten Mal ist der Ernst Toller-Preis gestern verliehen worden. Der 1993 von der Ernst Toller-Gesellschaft, dem Lions-Club und der Stadt Neuburg an der Donau geschaffene Literaturpreis zeichnet besondere literarische Leistungen im Grenzbereich von Literatur und Politik aus – da Ernst Toller selbst zugleich Politiker und Schriftsteller war. Die Stadt Neuburg initiierte den Preis, weil Toller in Neuburg im Gefängnis einsaß und während seiner Haftzeit, vor allem aber im nahe gelegenen Niederschönenfeld, seine wichtigsten Werke schuf. Vor Wolf Biermann erhielten Schriftsteller wie Juli Zeh, Albert Ostermaier und Günter Grass den Ernst Toller-Preis.