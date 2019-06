Ein Bauernhaus am Rand von Steingaden, südwestlich von Weilheim, umgeben von Gewächshäusern und einem großen Obst- und Gemüsegarten. Bienen summen, aus der Ferne läuten die Kuhglocken des Nachbarn herüber. Ganz zentral: eine langgestreckte Halle, die Werkstatt. Hier schafft der Drechsler Ernst Gamperl jene Holzobjekte, für die Sammler weltweit viel Geld ausgeben: große Gefäße aus Eiche, mit 1,40 Meter fast mannshoch.

Dem Holz nachspüren

Die Gefäße sind asymmetrisch, beulen sich hier aus, falten sich dort auf, die Ränder sind geschwungen, einige haben Risse oder Bruchstellen, geflickt mit kleinen schwalbenschwanzförmigen Holzstücken sind sie Teil der Gestaltung. Die voluminösen Gefäße wirken dabei wie Lebewesen. Denn Gamperl zwingt dem Holz keine von ihm erdachte Form auf, er spürt vielmehr dem Holz nach, wo es hin will: "Das ist der Dialog mit dem Material", sagt der Künstler, "das ist bei mir sehr stark ausgeprägt, dass ich mir das Material wirklich anschaue und eintauche in diese Welt aus Fasern und Jahresringen und was es mir alles erzählt. Die Geschichte des Baumes ist ganz wichtig. Und da entsteht dann zwischen mir und dem Stück Holz eine Verbindung."

Technisch geht Ernst Gamperl dabei an die Grenzen des Möglichen: Um einen Stamm mit einer schmalen Öffnung bis auf 1,40 Meter Tiefe auszuhöhlen, braucht man spezielles Werkzeug, das er selbst anfertigt. Die Gefäßwände sind am Ende nur noch wenige Millimeter dünn. Gemessen an ihren Dimensionen werden die Objekte dadurch federleicht: Wenn er den Baumstamm auf den Dorn der Drechselbank setzt, wiegt er 700 Kilo, am Ende werden nur noch 7 Kilo übrig bleiben. Der Rest muss mit viel Körpereinsatz herausgeholt werden: "Das Holz wird nicht durch Streicheln bearbeitet, da muss man schon ran und auch mit scharfem Werkzeug arbeiten. Die großen Gefäße, das ist sehr, sehr anstrengend. Schon das Aushohlen, und dann haben wir ja noch die Textur, die Oberflächenarbeit."