Erneut Kritik des Zentralrats der Juden an documenta

Ende April hatte Josef Schuster dann seinerseits in einem Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth den Umgang der documenta mit Antisemitismus-Vorwürfen kritisiert. Er beklagte darin unter anderem die Besetzung von Foren und monierte, der Dachverband der jüdischen Gemeinschaft sei nicht eingebunden. "Eine solche Repräsentation ist auch nicht die Aufgabe einer Kunstinstitution", erwiderte Ruangrupa. "Eine verbindliche organisatorische Einbindung des Zentralrats (oder einer anderen Körperschaft) hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Wohl aber hat das organisierende Team personelle und inhaltliche Vorschläge in die Gesamtkonzeption einfließen lassen." Auch Claudia Roth hatte sich gegen Kritik an der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gewandt. "Die Herkunft allein kann nicht bestimmend sein, was gezeigt wird und was nicht", sagte die Kulturstaatsministerin dazu.

"Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland"

Vor wenigen Tagen hatten Roth und Schuster nach einem Treffen festgehalten: "Wir sind uns einig, dass Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Formen keinen Platz in Deutschland und weltweit haben darf, auch nicht auf der documenta." Der Schutz der Kunstfreiheit, aber auch die Frage ihrer Grenzen müssten "gemeinsam und unter Bezug sowohl auf Deutschland als auch die internationale Dimension" erörtert werden.

Die Irritationen um die Gruppe ruangrupa gehen jedoch weiter. Rassismus-Probleme in ihrem Heimatland Indonesien etwa kommentiert die Gruppe gar nicht, dabei hat Indonesien ein eklatantes Rassismus-Problem. In der östlichen Provinz Papua leben ethnische Melanesier, die sich mit ihrer dunklen Haust und krausem Haar vom Rest der Landesbevölkerung unterscheiden und die unter systemischem genauso wie unter Alltagsrassismus leiden. Erst im März hatten UN-Vertreter vor "schockierenden" Verstößen gegen die Menschenrechte in Papua gewarnt und dabei von der Tötung von Kindern, Folter, verschwundenen Menschen und Massenvertreibungen gesprochen.

Rassismus-Problem in Indonesien wird verschwiegen

In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es dazu: „Wenn also ein indonesisches Künstlerkollektiv behauptet, eine Resolution des Deutschen Bundestags zur antiisraelischen BDS-Kampagne wäre ein dramatischer Eingriff in die Meinungsfreiheit, und just dasselbe Kollektiv kein kritisches Wort über den Stand politischer und medialer Freiheit in Indonesien verliert, als was sollte man ein solches Kollektiv dann bezeichnen: als uninformiert? Oder als Heuchler?“

Die vom 18. Juni bis 25. September in Kassel zu sehende documenta Fifteen gilt neben der Biennale in Venedig als wichtigste Präsentationsplattform für Gegenwartskunst.