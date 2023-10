Erneut Buch von Würzburger Verlag für Kinderbuchpreis nominiert

Nominiertes Buch: "Wilma Wolkenkopf"

Für den Deutschen Kinderbuchpreis nominiert ist nun das Buch "Wilma Wolkenkopf" – die Geschichte eines Mädchens "mit Zippelzappelhänden und Sausegedanken. Ein Kind, dessen verflixtundzugenähte Socken einfach nie an die Füße wollen. Und ein Kind mit Mut, Fantasie und übersprudelndem Herzen", heißt es in der Beschreibung. Ob Wilma ein Kind mit ADHS darstellen soll? Da will sich Bestseller-Autorin Saskia Niechzial nicht festlegen: "Diese vier Buchstaben fallen in Wilmas Geschichte nicht. Wer sie hineinlesen möchte, findet in vielen Zeilen eine Einladung", so die Grundschullehrerin und Bildungsbloggerin.

Auf BR-Nachfrage sagt Saskia Niechzial, dass sie in den letzten Tagen gerne in die Vergangenheit in ihr eigenes Kinderzimmer gereist wäre, "um dem jungen Mädchen, das dort mit unerkannter ADHS sitzt und sich so oft, so unglaublich falsch fühlt, sagen zu können: Hey! Irgendwann wirst du deine Geschichte aufschreiben und erzählen und irgendwann wirst du es damit unter die Top 10 des Deutschen Kinderbuchpreises schaffen." Verlegerin Susanne Götz-Schneck wollte die Geschichte unbedingt verlegen – bereits beim ersten Lesen habe diese sie "im tiefsten Herzen" berührt und beschere ihr "auch heute noch jedes Mal eine Gänsehaut".

Preisgelder für alle nominierten Bücher

Der Deutsche Kinderbuchpreis ist insgesamt mit 100.000 Euro dotiert. Ab diesem Jahr soll nicht nur ein Autor oder eine Autorin davon profitieren, sondern alle, die es auf die sogenannte "Shortlist" für den Deutschen Kinderbuchpreis geschafft haben.

Der erste Platz und damit der Träger oder die Trägerin des Deutschen Kinderbuchpreises erhält 50.000 Euro. Der zweite Platz bekommt 10.000 und der dritte 5.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils 2.500 Euro. Weitere Neuerung ist, dass es künftig auch einen Sonderpreis für die beste Illustration gibt, die mit 10.000 Euro dotiert ist.