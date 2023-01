Ermüdendes Spektakel: Der Film "Babylon" von Damien Chazelle

Vielleicht muss man diesen Film zweimal sehen, um ihm gerecht zu werden. Einmal unvorbereitet, unvoreingenommen eintauchen in die Volldröhnung der ersten halbe Stunde, in eine ausufernden Riesenparty in einem schlossartigen Anwesen auf einem Hügel im Hollywood der 20er.

Das Intro: Ein spektakulärer Tanz auf dem Vulkan

Hier wird, herausragend gefilmt von Kameramann Linus Sandgren, in der großen, Kathedralen-artigen Halle zu den treibenden Sounds einer Schwarzen Jazzkapelle getanzt, gesoffen, kopuliert, gekotzt, uriniert, gekokst – und sich jedem erdenklichen Laster hingegeben. Und durch das Chaos stampft auch noch ein Elefant. Eine Mischung aus Orgie, Varieté und Tanz am Abgrund, gegen die sich die ARD-Serie "Babylon Berlin" wie zahmes TV-Nachmittagsprogramm ausnimmt.

Mittendrin in diesem zuckenden Gewaber: die drei Figuren, denen man in den kommenden zweieinhalb Stunden folgen wird. Nellie La Roy, gespielt von Margot Robbie, ein Starlet, das ihren Aufstieg in der Traumfabrik des Films mit allen Mitteln vorantreibt; der alters-coole Stummfilmstar Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt und angelehnt an die realen Vorbilder Douglas Fairbanks oder den frühen Cary Grant; und ein junger Mexikaner, verkörpert von Diego Calva, der versucht, sich in der aufstrebenden Bilderindustrie von "Tinsel Town" als Produktionsassistent seinen Weg zu bahnen und sich prompt in Nellie verliebt.

Die Durchführung: Ein zunehmend zähes Ziehen

Erst nach diesem furiosen, halbstündigen Intro erscheint in roten Lettern quer über die Leinwand der Schriftzug "Babylon". Was nun folgt ist ein Ritt durch 30 Jahre Filmgeschichte, eine Tour de force, begleitet von zahlreichen Nebenfiguren. Chazelle erzählt von der anarchischen Ära des Stummfilms, in der die Stars eben unnahbar und überlebensgroß waren; vom Irrsinn der Dreharbeiten in der kalifornischen Wüste mit tausenden Statisten; von einer goldenen Ära, geprägt von Dekadenz, Wahn und Reichtum; aber eben auch von Verlust, Drama und Tragödie.

Mit dem Aufkommen des Tonfilms verlieren die schwarz-weißen Leinwandgötter ihre Relevanz, sie fallen durchs Raster, ihre Artikulation klingt falsch, ihr szenischer Ausdruck und ihre Gesten wirken wie von gestern. Und während Chazelle die ausufernde Story in Richtung der 50er-Jahre vorantreibt – unterfüttert von Drogenepisoden, Suizid, stolpernden Karrieren, menschlichen Dramen – gerät der gesamte Film in seiner Bildermasse ins Stolpern.

Chazelle erstickt am Bombast der eigenen Inszenierung

"Babylon" will den gesamten Moloch der Filmwelt zeigen, in dem der oder die Einzelne letztlich nur Futter für den Apparat ist. Doch statt kritischer Reflexion ermüdet sich das Spektakel zusehends, wird zum bunt-schillernden Allerlei. Chazelle möchte nichts weniger als das Kino in seiner Gesamtheit fassen. Doch die Magie der Filmkunst ist viel größer als die zur Schau gestellte Summe seiner Teile.

Damien Chazelle versucht sich in "Babylon" an einer anderen Lesart Hollywoods als in der sinnlich-romantisch verspielten Anordnung von "La La Land". Er zeigt Abgründe und zeichnet die Wege von Macht und Geld nach. Dabei verliert er jedoch den dramaturgische Faden mehrfach, erstickt an der eigenen inszenatorischen Üppigkeit.

"Babylon" fällt zusammen wie ein Soufflé

Und dennoch: Sollte man diesem monströsen Filmtorso nicht doch eine zweite Chance geben, bevor man ihn nur als bunt-oberflächliche Gala-Ausgabe der Roaring Twenties abtut? Chazelle orientiert sich immerhin an der dokumentarischen chronique scandaleuse des Kultregisseurs Kenneth Anger, dem Buch "Hollywood Babylon" ebenso wie an der Vita des legendären Stummfilmregisseurs und Produzenten D. W. Griffith.

Aber wenn er am Ende seiner 186 Minuten die gesamte Leinwand in Rot und Blau taucht und zu einem rasanten Schnelldurchlauf berühmter Filmszenen von Melies' Rakete im Mond über Bunuels Pupillenschnitt hin zu "Terminator" und den Computerwesen aus "Avatar" ansetzt, dann muss man diese Packung "Babylon" erst einmal verdauen wie ein pompöses, in sich zusammengefallenes Soufflé.