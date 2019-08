Erlanger Poetenfest: Umweltschutz und Verrohung der Sprache

Am Donnerstag startet das Erlanger Poetenfest. Mit knapp 100 Veranstaltungen und mehr als 100 Autoren, Literaturkritikern und Publizisten zählt das Literaturfestival zu den größten im deutschsprachigen Raum.

Mauerfall und Verrohung der Sprache

Themenschwerpunkte an den vier Festivaltagen sind unter anderem Umwelt und Klimaschutz, die Verrohung der Sprache zum Beispiel in den Sozialen Netzwerken und 30 Jahre Mauerfall, sagt Bodo Birk, der Leiter des Poetenfests. Vor allem die Fridays-for-Future-Bewegung habe heuer das Poetenfest beeinflusst. "Wir haben uns im Grunde verpflichtet gefühlt, das Thema aufzugreifen und in Diskussionen zu vertiefen. Zudem stellen wir Schriftsteller vor, die Themen wie Klima und Umwelt in ihrer Literatur verarbeiten", so Birk weiter. Darunter fallen zum Beispiel die beiden Autorinnen Ulrike Draesner und Monika Maron, die porträtiert werden.

Poetenfest leistet Beitrag zum Klimaschutz

Auch die Macher des Poetenfests wollen in diesem Jahr einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So werden beispielsweise für alle Transporte entweder E-Autos oder Lastenrädern genutzt, Autoren wurden gebeten, mit der Bahn anstatt mit dem Flugzeug anzureisen, und der Strom für das Festival stammt aus erneuerbaren Energien. "So versuchen wir im Kleinen das Festival klimabewusster zu organisieren", betont Birk. Das Ziel sei es, in einigen Jahren durch Ausgleichsmaßnahmen und -zahlungen ein klimaneutrales Poetenfest zu schaffen. Dafür muss aber der Stadtrat Grünes Licht geben.

Ein Höhepunkt gleich zum Auftakt

Weitere literarische Höhepunkte des Festivals sind unter anderem die Auftaktveranstaltung "Grand Tour". Büchner-Preisträger Jan Wagner hat junge LyrikerInnen aus ganz Europa zusammengeführt. Beim Poetenfest werden einige von ihnen nun ihre Werke vorstellen. "Wir werden Lyrik aus Irland, Lettland, Polen in den Originalsprachen und in der deutschsprachigen Übersetzung hören – das ist für ein Literaturfestival ein besonders poetischer Auftakt", freut sich Bodo Birk. Publikumsmagnet werden die Lesenachmittage am Samstag und Sonntag (31.8 und 1.9.) im Schlossgarten sein, wenn unter schattigen Bäumen die Autoren aus ihren neuen Büchern lesen.

Veranstaltungen in der ganzen Stadt

Zum Poetenfest erwarten die Veranstalter rund 12.000 Besucher. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Erlangen statt und kosten zum Teil Eintritt. Die Lesungen im Schlossgarten sind kostenlos.