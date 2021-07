vor 14 Minuten

Erlanger Poetenfest findet als Corona-Version statt

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das diesjährige Poetenfest in Erlangen in einer kleineren Version begangen. Viele Veranstaltungen sollen im Freien stattfinden. Außerdem wird auch ein Hauch von Figurentheater in der Universitätsstadt zu spüren sein.