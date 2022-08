Erlangener Poetenfest lädt zu Lesungen und Diskussionen

Vier Tage lang bis zum Sonntagabend gibt es beim Erlanger Poetenfest ein umfangreiches Programm in rund 90 Einzelveranstaltungen mit Lesungen, Gesprächen, Portraits, Diskussionen, Filmen und Ausstellungen. Und noch nie waren so viele Autorinnen nach Erlangen eingeladen.

Literatur auf zahlreichen Bühnen innen und außen

Nach zwei coronabedingt abgespeckten Poetenfesten, die nur im Freien stattfinden konnten – und das meist bei Kälte und strömendem Regen – ist die Vorfreude bei den Festivalmachern heuer groß. Endlich wieder ein normales Poetenfest im Schlossgarten mit den Bühnen im Schloss, der Orangerie und dem Markgrafentheater drumherum. Doch der bange Blick auf die Wettervorhersage bleibt. Denn es könnte am Wochenende eventuell regnen.

"Jetzt wieder im Schlossgarten zu sein ist einfach großartig. Und wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Ansonsten haben wir in diesem Jahr wieder Regenausweichorte, was wir ja in den letzten zwei Jahren nicht hatten. Das Hauptpodium in Schlossgarten würde dann in den Redoutensaal umziehen und die Nebenpodien, wo die Gespräche stattfinden, ins Markgrafentheater. Also da ist vorgesorgt", verspricht Poetenfest-Sprecherin Annika Gloystein.

Politisches Gedicht zum Start

Starten wird das Poetenfest am Abend im Markgrafentheater mit der Bayern 2-Nacht der Poesie, die sich dem politischen Gedicht widmet. Unter anderem mit dabei sind der Aschaffenburger Satiriker Thomas Gsella und die Münchener Lyrikerin und Professorin Ulrike Draesner.

Zwei Autorinnen mit Büchern zum Thema "Suizid"

Außerdem zeigt die berühmte Fotografin Bettina Flitner nicht nur ihre Ausstellung über Boatpeople, sondern stellt Donnerstagabend auch im Palais Stutterheim ihr berührendes Buch "Meine Schwester" vor, in dem sie den Suizid ihrer Schwester verarbeitet. "Vor einer Sekunde hatte meine Schwester ja noch für mich existiert. Und dann ist dieser Mensch plötzlich weg. Das ist ein ganz, ganz erschütterndes Erlebnis", so die Fotografin und Autorin. Sie denke immer noch: "Was habe ich da nicht gesehen? Warum war ich nicht aufmerksam genug? Warum habe ich nicht genauer hingehört? Solche Gedanken gebleiten jeden, in dessen Umfeld sich jemand das Leben genommen hat."

Das Thema Suizid wird auch in Ronja von Rönnes neuem Roman "Ende in Sicht" beschrieben, den sie am Sonntag vorstellt. Rönne, die selber an Depressionen leidet, gewinnt dem Thema auch komische Seiten ab und schickt ihre beiden lebensmüden Protagonistinnen auf einen tragikomischen Roadtripp durch die halbe Republik.

Fünf Buchpreis-Nominierte lesen in Erlangen

Wie weiblich das Poetenfest in diesem Jahr besetzt ist, zeigt sich schon an der gerade veröffentlichten Longlist für den Deutschen Buchpreis. Denn fünf der Nominierten stellen ihre Romane Samstag und Sonntag auch in Erlangen vor. Es sind allesamt Frauen mit sehr interessanten Neuerscheinungen. Fatma Aydemirs türkischer Familienroman "Dschinns", Daniela Dröschers Mutter-Portrait "Lügen über meine Mutter", Gabriele Riedles Reflexion über eine Kriegsreporterin "In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg", Slata Roschals Migrationsgeschichte über eine russisch-jüdische Familie in Deutschland "153 Formen des Nichtseins" und Theresia Enzensbergers Utopie "Auf See" haben durchaus Chancen auf den begehrtesten deutschen Literaturpreis.

Helga Schubert im Porträt

Weiblich besetzt ist auch das große Autorinnenporträt am Freitagabend. Es ist der 82-jährigen Helga Schubert gewidmet, die vor zwei Jahren als älteste Teilnehmerin den Bachmann-Wettbewerb gewann. Die fast vergessene, ehemalige DDR-Autorin feierte danach mit ihrem trostreichen Bestseller "Vom Aufstehen" ein grandioses Comeback. Für ihre Geschichten schöpft die studierte Psychologin aus ihrem Leben. "Dass ich so viel erlebt habe liegt daran, dass ich so offen bin. Man darf ja gar nicht mit Absicht schreiben. Das klingt dann schnell nach Missionieren. Aber ich möchte wirklich nur Geschichten schreiben, die trotz größter und wahrhaftiger Schwierigkeiten einen Ausweg zeigen" erklärt Autorin Helga Schubert ihr Schreiben.

Spannende Gespräche über Krieg und Pazifismus

Ebenso wichtig wie die Lesungen aus druckfrischen Romanen und die Gespräche darüber mit den Autorinnen und Autoren, sind die aktuellen gesellschaftlichen Themen, denen das Erlanger Poetenfest ganze Gesprächsrunden widmet. Da dominiert natürlich der Angriffskrieg gegen die Ukraine die Podien. "Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema 'Alte Kriege – Neue Kriege'. Da geht es unter anderem um neue Waffensysteme und wie die ethisch vertretbar eingesetzt werden könnten. Die Autorin Nora Bossong spricht darüber mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, so die Poetenfestsprecherin. Und: "Dann gibt es eine Veranstaltung zum Thema Pazifismus und die Frage, inwiefern man noch pazifistisch sein darf oder sollte. Da vertritt die italienische Philosophin den Standpunkt, dass keine Waffen in die Ukraine geliefert werden sollten. Dem widerspricht Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne". Laut Annika Glystein verspricht das ein "spannendes Podium, an dem auch der Politikwissenschaftler Herfied Münkler teilnimmt."

Putin, Diktaturen, Gendern und Lehren aus der Pandemie

Auch die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der russische Autor Wladimir Kaminer setzen sich in Erlangen mit Putin und eigenen Diktaturerfahrungen auseinander. Doch auch andere Themen werden besprochen von toxischen Männerbildern über Lehren aus der Pandemie bis hin zum gendern und antirassistischen Sprechen. Dazu sind die Journalistin Petra Gerster und ihr Ehemann Christian Nürnberger eingeladen, die gemeinsam das Buch "Vermintes Gelände. Wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert"geschrieben haben. Mit ihrer gendergerechten Sprache als Heute-Moderatorin eckte Petra Gerster bei vielen Zuschauern an.

"Ich habe damit gerechnet, dass es Beschwerdebriefe gibt. Aber diese geballte Entrüstung, die mir da entgegenschlug – hauptsächlich von älteren Herren, die habe ich so nicht erwartet. Denn de facto ist es beispielsweise bei dem Wort Zuschauer*innen nur eine Minipause, den Bruchteil einer Sekunde, die ich da mache. Der sorgt aber dafür, dass sich nicht nur Frauen, sondern auch nicht binäre Menschen angesprochen fühlen.“ Petra Gerster, Journalistin

Gesellschaftsrelevante Themen und gute Literatur. Das ist das Erfolgs-Programm des Erlanger Poetenfestes, zu dem auch heuer wieder rund 12.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Mehr Informationen und wann, welche Autoren und Autorinnen von Donnerstag bis Sonntag lesen und diskutieren finden Sie auf der Webseite des Poetenfests.