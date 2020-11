Erinnerungen an Paul Celan: So sprechen Freunde über den Dichter

Als einen Hanswurst kann man sich Paul Celan schwerlich vorstellen. Genauso aber beschrieb ihn die Czernowitzer Freundin Edith Silbermann in ihren Erinnerungen. Zuweilen habe Celan diese Rolle gespielt, um die Kommilitonen und Bekannten zu amüsieren oder zu schockieren. Und weiter: "Er gefiel sich in der Rolle des Bürgerschrecks, der die Banausen durch sein Verhalten vor den Kopf stößt." Silbermann ist eine von insgesamt 55 Stimmen, die Petro Rychlo in seinem Buch über Paul Celan "Mit den Augen von Zeitgenossen. Erinnerungen an Paul Celan" versammelt hat. Er will, so sagt er im Skype-Gespräch in Celans Geburtsstadt Czernowitz, den Blick auf den Menschen lenken: "Celan war ein sehr höflicher Mensch, ein sehr zuvorkommender Mensch", sagt Rychlo. "Aber natürlich auch sehr verletzbar. Und er erwartete immer von seinem Gegenüber, dass er ihn auch so aufnimmt und so eine Einstellung hat, wie er selbst. Das ging manchmal schief. Oder vielmals sogar."

Zeitgenossen beschreiben einen jungen Optimisten

Petro Rychlos Buch ist nach den vier wichtigen Lebensorten Celans gegliedert: Czernowitz, Bukarest, Wien und schließlich Paris – dieses Kapitel ist das längste. Freunde und Freundinnen kommen zu Wort, Schriftstellerkolleginnen und -kollegen, Kritiker, Wegbegleiter. Manche der Texte sind erstmals auf Deutsch zu lesen. Und sie ermöglichen immer wieder überraschende Blicke, etwa im Fall der zweieinhalb Jahre, die Celan – unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – in Bukarest verbrachte, im Kreis der rumänischen Surrealisten. Er übersetzte aus dem Russischen. Sein heute bekanntestes Gedicht, "Die Todesfuge", war bereits geschrieben.

"Da hat er gute Freunde gehabt", erzählt der Celan-Spezialist. "Da war er irgendwie ganz froh, obwohl er schreckliche Dinge erlebt hat. Er hat seine Eltern während des Krieges verloren. Sie wurden ermordet. Und er war selbst im Zwangslager. Aber er war noch jung. Und er konnte das ein bisschen wegdrängen. Damals, in Bukarest und im Kreis der Freunde, war er noch ganz optimistisch."

Wie übersetzt man "Niemandsrose"?

Und ging dann doch, zutiefst angewidert von der kommunistischen Diktatur, in den Westen. Rychlo beschäftigt sich seit über 30 Jahren intensiv mit dem Werk und dem Leben Paul Celans wie auch mit anderen deutsch-jüdischen Autorinnen und Autoren aus der Bukowina. Er lehrt an der Universität von Czernowitz, das heute zur Ukraine gehört. Und er übersetzt Literatur aus dem Deutschen, insbesondere Poesie. In den vergangenen Jahren hat er an einer zehnbändigen deutsch-ukrainischen Celan-Werkausgabe gearbeitet, zum 100. Geburtstag ist sie nun abgeschlossen.

Eine Herkules-Arbeit, wenn man an Celans Sprachmacht denkt. Allein schon der Titel eines Gedichtbandes wie "Die Niemandsrose" – eine Wortschöpfung, die Bezug nimmt auf die Inschrift auf Rilkes Grabstein – ist eine Herausforderung. "Niemandsrose habe ich als nitschena trojanda – das heißt: die Rose, die niemandem gehört –, so ungefähr, übersetzt", sagt Rychlo. "Mit zwei Wörtern, nicht mit einem Wort. Das ist das Problem, dass die slawischen Sprachen diese Dichte, die es im Deutschen gibt, vielleicht nicht zulassen. Da muss man viel experimentieren. Manchmal versuche ich auch, das so komprimiert zu machen. Und da erfinde ich neue Worte im Ukrainischen."