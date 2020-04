Erinnerungen an Begegnungen und Gespräche mit Paul Celan

Mit dem Besuch begann eine engere Beziehung, bis zum Jahr 1968 – das zeigen Ihre Erinnerungen und auch Ihre Briefe. Sie haben sich wiederholt mit Paul Celan getroffen, er hat Sie und Ihre Frau daheim besucht, unter anderem zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse 1967. Lange hat er da erzählt von dem, was ihn so sehr beschäftigt. Ebenso schrieb Celan einen rührenden Brief zur Geburt Ihrer ersten Tochter. Es gab eine Nähe, eine Verbundenheit. Und es gab die Arbeit an den Texten, beginnend mit dem Gedichtband "Atemwende“, 1967 erschienen. Sie blicken so ehrlich zurück und erzählen: 'Ich verstand die Gedichte nicht.' Warum waren sie so fremd?

Ich hatte das Gefühl, hinter diesen Gedichten steht etwas, was ich nicht wissen kann, etwas ganz Privates. Ich wusste damals noch nicht, dass er mehrfach in der Psychiatrie war. Das heißt, er bezog sich damit auf biografische Zusammenhänge, von denen ich keine Ahnung hatte. Er sagte ja: 'Sie müssen lesen, lesen, lesen. Dann kommt das Verstehen von selbst.' In den früheren Gedichten kam es dann auch. Ich merkte, es spielt auf dieses oder jenes an, was ich wissen hätte können – ob das jetzt aus der anarchistischen Literatur eines Kropotkin oder Landauer war oder ob es biblische Zusammenhänge waren. Das ließ sich finden. Aber bei "Atemwende" hatte ich den Eindruck, da fehlt mir eine bestimmte Kenntnis und deswegen verstehe ich sie nicht.

Ich habe mich dafür natürlich geschämt, dass ich die Gedichte nicht verstehe. Aber: Einer der besten Celan-Kenner war Peter Szondi, der auch mein Lehrer war. Was ich von ihm gehört habe: 'Für mich ist 'Die Niemandsrose' Celans letzter Gedichtband.' Und danach kamen ja eben 'Atemwende' und 'Fadensonnen' und die Gedichte aus dem Nachlass. Das heißt, Szondi selber, dieser unglaublich genaue Leser und Celan-Exeget, hat diese Gedichte ab 'Atemwende' auch nicht verstanden. Das war für mich dann sozusagen die Beruhigung, dass nicht ich alleine das war.

Das Problem bei diesen späten Gedichten ist eben, dass es viele, sagen wir einmal philosophisch geschulte, Menschen gibt, die sich über diese Gedichte hundertseitige Interpretationen einfallen lassen. Weil die Gedichte sich dazu herzugeben scheinen. Wenn alles voller Lücken ist, voller Fragen für einen, dann kann sich etwas anschließen, was so wie im Poststrukturalismus á la Derrida alle Zügel sozusagen gelockert hat: eine Art beliebiges hermeneutisches Herumspielen mit diesen häufig vereinzelten Wörtern wie auch Zeilen.

Bei aller Nähe: Es gab immer auch eine Distanz. Viele Fragen blieben ungestellt. Deutlich wird das vor allem mit Blick auf das schwierige Verhältnis Paul Celans zu Martin Heidegger, zum "Schwarzwalddenker“. Ein Abend im Frühsommer 1968 bei Ihnen daheim in Frankfurt – Celan hatte zuvor Heidegger besucht – endete bedrückt. Das Gespräch, das es hätte geben können, gab es nicht. Inwiefern gehört dieses Schweigen auch zu Ihren Begegnungen, zu Ihrer Beziehung?

Ja, über bestimmte Dinge konnte man einfach nicht sprechen. Oder ich wollte das auch nicht ansprechen, aus Diskretion heraus.

Sicherlich auch aus Respekt.

Auch aus Respekt, aus Hochachtung, natürlich. Aber es gibt Menschen oder Autoren, die in unseren Gesprächen ausgeklammert waren. Und dazu gehörte der Name Heidegger. Ich wusste natürlich von der engen Beziehung zu Heideggers Denken, seit dem Besuch in Paris in der Wohnung. Ich sah und erkannte die Heidegger-Bände, die da in einem Bücherregal standen. Und das hat mich doch sehr irritiert, weil ich die Geschichte Heideggers kannte.

Und dann überfiel er mich mit einem Anruf aus Freiburg: 'Ich war gestern mit Heidegger zusammen. Ich möchte heute nach Frankfurt kommen, um Ihnen davon zu erzählen.' Ich dachte: 'Das wird sicher furchtbar.' Deswegen haben meine Frau und ich Marie Luise Kaschnitz, die auch meine Autorin war, eingeladen. Und dazu den Lektor für deutsche Literatur im Suhrkamp Verlag Urs Widmer mit seiner Frau. Und dieser Abend wurde eben ein Desaster.

Das war aber vielleicht auch leider von mir falsch eingefädelt. Ich begrüßte ihn mit den Worten: 'Wie konnten Sie das machen, zu Heidegger zu gehen? Nach allem, was er gesagt hat und wozu er sich nicht geäußert hat nach dem Krieg.' Und Celan sagte: 'Ja, ich habe ihn gefragt, was er mir sagen könnte über das, was er damals geschrieben und gedacht hat. Er wiederum sagte: Ich werde mir überlegen, was ich Ihnen sagen kann.' Das allerdings, sagte Celan, hat er dann nicht getan. Damit war das Thema aber für ihn erledigt, und er begann zu schwärmen von Heidegger.

Und von seiner Frau.

Das gipfelte eben in der Bemerkung: 'Und die Frau ist so reizend.' Da sagte Marie Luise Kaschnitz: 'Wir haben die damals schon nur die Martinsgans genannt.' Celan war empört, warf das Besteck hin. Er war wütend. Und in dem Moment begann unsere kleine Tochter im Nebenzimmer zu brüllen.