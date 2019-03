"Erinnern" und "Vergessen": Brainweek in Nürnberg beginnt

Bei dem Eröffnungsevent heute Abend im Gewerbemuseum gibt es zur Einführung mehrere Vorträge zu hören. Inhaltlich geht es unter anderem darum, wie hartnäckige Albträume "umgeschrieben" werden können, warum abstinente Süchtige auch noch nach Jahren gefährdet sind oder was bei einem Blackout im Gehirn passiert.

Filmabend mit Hirn

Am Mittwochabend gibt der Gedächtnis-Weltmeister Boris Konrad einen Einblick in seine Kunst. Am Freitag zeigt das Casablanca-Kino den Film "Vergiss mein nicht" mit Jim Carrey und Kate Winselt, der sich ebenfalls mit dem Erinnern und dem Vergessen beschäftigt. Im Anschluss an die Filmvorführung können sich Besucher mit einer Psychologin über den Film austauschen.

Die Brainweek wurde 2004 das erste Mal in Nürnberg veranstaltet. Sie soll vermitteln, woran Neurowissenschaftler aktuell forschen und dem Publikum die Forschungsergebnisse näherbringen.