In München-Schwabing erinnert ein Platz an ihn: den Dichter, Anarchisten und Revolutionär Erich Mühsam, der vor hundert Jahren, 1919, maßgeblich an der Ausrufung der Münchner Räterepublik beteiligt war. Dafür wurde er zu 15 Jahren Festungshaft in Bayern verurteilt, aus der er 1924 nach fünf Jahren freikam. Das Jahr 1924 ist auch jenes, in dem er zuletzt Tagebuch geführt hat, weshalb die soeben abgeschlossene Edition der Tagebücher Erich Mühsams in eben jenem Jahr 1924 endet. Dieses 15-bändige Tagebuch-Edition liegt nun vollständig im Berliner Verbrecher Verlag und im Netz vor. Ein Gespräch mit dem Verleger Jörg Sundermeier.

Knut Cordsen: 2011 haben Sie mit den beiden Herausgebern Chris Hirte und Conrad Piens dieses Mammut-Projekt der Gesamtedition in Angriff genommen, 2019 nun haben Sie es abschließen können. Was hat Sie an den Tagebüchern Mühsams so begeistert?

Jörg Sundermeier: Zum einen hat man gemerkt – und es gibt dafür auch einige überlieferte Schriftsätze von ihm –, dass er selber diese Tagebücher durchaus als eines seiner Hauptwerke, wenn nicht sogar als sein Hauptwerk betrachtet hat. In den Tagebüchern ist eine unglaubliche Wandlung sichtbar. Man hat den immer schon anarchistischen Geist Mühsam, aber auch den Bohemien Mühsam in den ersten Jahren 1910 bis 1914, der sehr den Frauen hinterherläuft, der sehr viel konsumiert und eigentlich das für seine Freiheit hält, und der sich dann immer stärker und immer klarer zu einem politischen Kopf entwickelt und schließlich auch in der Räterepublik kurzzeitig führend wird. Ein Großteil der überlieferten Hefte sind die Hefte aus der Gefängniszelle von 1919 bis 1924. Dort erleben wir einen ganz stark politisch reflektierenden Kopf. Der versucht zu analysieren, was mit der Räterepublik nicht geklappt hat, und der merkt: Hier verändert sich etwas. Die Strukturen der Macht werden andere, das Entmenschlichen von politischen Gefangenen wird ein anderes. Er hat, wenn man so will, gewisse Vorahnungen, und er präsentiert uns das in einer ganz wunderbaren erzählerischen Weise. Er benutzt kaum Abkürzungen. Er schreibt über seine Selbstzweifel, so dass man oft auch sehr widersprüchliche Einträge hat. Das alles ist ungemein spannend zu lesen.

Hat Erich Mühsam seine Tagebücher Ihrer Meinung nach schielend auf die Nachwelt verfasst oder wie lesen Sie diese rund 7.000 Seiten?

Auf die Nachwelt schielend – das würde ich nicht unbedingt sagen, dazu sind zu viele intime Sachen darin. Man weiß aber, dass er zu seinen Lebzeiten öfter mal aus seinen Tagebüchern vorgelesen hat, und er hatte immer wieder vor, mit den Tagebüchern zu arbeiten, um daraus dann Werke zu schaffen, also sozusagen bearbeitete Tagebücher zu veröffentlichen. Das ist ihm nie gelungen. Ein Werk hat er zusammengestellt, das leider auch verschollen ist, und insofern liegen jetzt nur diese Tagebücher vor. Sie sind gewissermaßen der Kern dessen, was er hätte veröffentlichen wollen.

Sie haben kürzlich in der Münchner Monacensia zusammen mit Ihrer Frau Kristine Listau Auszüge aus diesen Tagebüchern vorgetragen. Darin ging es dann natürlich auch um die ganze Schwabinger Boheme, in der sich Mühsam bewegt hat: Frank Wedekind, Franziska zu Reventlow, Thomas Mann, den er nicht mochte, Heinrich Mann, den er sehr mochte, Oskar Maria Graf, Ernst Toller und viele andere. Nach seiner Entlassung aus der Festungshaft 1924 ist Mühsam auch Ernst Jünger begegnet, der sicherlich eine politische Antipode war – und doch haben sich die beiden ganz gut verstanden. Jünger zeigt sich in seinen Tagebüchern angetan von Mühsam und beschreibt ihn in seinem flatternden Mantel als "eine seltsame Erscheinung, die an einen großen, unbeholfenen Vogel erinnerte" und wild gestikulierte beim Reden. Erich Mühsam scheint, wenn er mit Jünger geredet hat, ideologische Barrieren nicht gekannt zu haben. Er war offenkundig nicht verbohrt.

Naja, Jünger selbst hat sich ja als der Anarch gesehen. Sicherlich wird das Soldatische, das Jünger auch immer vor sich her getragen hat, Mühsam nicht gefallen haben. Aber er war durchaus interessiert daran, immer wieder auch über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wen es da noch gibt, der möglicherweise interessant ist und mit dem man noch in irgendeiner Weise zusammenarbeiten kann. Dass es zu keinem politischen Bündnis mit Ernst Jünger gekommen ist, ist ja bekannt.