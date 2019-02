Erich Heckel – der Expressionist im Franz-Marc-Museum in Kochel

Oben schimmert der blaue Himmel durch die Baumkronen. Unten spiegelt sich das Grün der Blätter auf dem Wasser. Das ganze Bild erscheint somit als gleichmäßige, grünblaue Fläche, strukturiert durch braunschwarze Baumstämme und Äste, hier und da sorgen Ocker und Rotbraun für Kontraste. Und doch spürt man schnell, dass man es hier nicht mit der üppigen Uferbewaldung des Amazonas zu tun hat. Es ist eine domestizierte Natur. Die Bäume wirken wie eine kristalline Architektur, das Natürliche und das Künstliche, organisches Wachstum und Konstruktion durchdringen sich. "Parksee" heißt das Gemälde von 1914 und zeigt einen Teich im Berliner Tiergarten.

Liebe zur Großstadt als auch zur Natur

Die Liebe sowohl zur Großstadt als auch zur Natur sei typisch gewesen für Erich Heckel und die Künstler der Brücke, sagt Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy: "Also einerseits die Themen der Großstadt, eben Café-Theatre, Zirkus, Theater und auf der anderen Seite die Zuflucht, die die Künstler gefunden haben in der 'unberührten' Natur, zunächst an den Moritzburger Teichen als sie noch in Dresden zusammenlebten und dann an der Ostsee."

Elementare Bedeutung für Brücke-Künstler

Im Gemälde "Parksee" kommen beide Themen auf spannungsreiche Art zusammen – es passt damit hervorragend in ein Museum mit Seeblick. 80 Werke des Expressionisten Erich Heckel gehören dem Haus, der größte Teil davon Druckgraphik, die für die Brücke-Künstler elementare Bedeutung hatte und in der Heckel schon früh Meisterschaft erlangte.

Die Motive sind vielfältig: Landschaften, Café-Szenen, Akte. Besonders häufig ist Heckels Lebensgefährtin, die Tänzerin Siddi zu sehen: Dünn und mit großen Augen wirkt sie oft betrübt, schwach oder gar krank. Die große Armut des Paares in dieser Zeit spricht aus den Werken. Und eine große Melancholie. Ein zeitgenössischer Kritiker nannte Heckel einen "sehr ernsten Visionär".

Franz Marc über Heckel: "Versteckt, mit einem frommen tiefen Sinn"

Franz Marc hatte Kontakt zu Heckel und den Brücke-Künstlern und besuchte sie in Dresden. Die beiden schätzten sich sehr. Einige der bemalten Postkarten, die sie sich schickten sind in der Ausstellung zu sehen. Marc nannte Heckels Kunst "versteckt, mit einem frommen tiefen Sinn, ein feines Echo dessen, was man zuerst auf der Leinwand spürt". Er erkannte die Tiefe hinter der Fassade aus kraftvollen, ausdrucksstarken Formen. Cathrin Klingsöhr-Leroy erzählt: "Das würde ich gerade im Vergleich zu Kirchner – der mir direkter erscheint – auch sagen, dass Heckel in seinen Landschaften, in seinen Figurenbildern immer so einen Schleier der Melancholie hinter dieser Oberfläche zeigt und diese Zartheit, die hinter einem harten Gitter verborgen liegt und nur so an einigen Stellen durchschimmert. Das ist glaube ich das entscheidende oder das charakteristische für Heckel und in diesem Sinne heißt die Ausstellung eben auch 'Erich Heckel – der poetische Expressionist'."

Das Äußerste des Darstellbaren

Heckels Stil ist gekennzeichnet durch extreme Schnelligkeit, selbst in der Druckgraphik musste offenbar alles flott gehen, die Platten sind oft schief aufs Papier gesetzt, etwa beim "Liegenden Akt auf rotem Grund" oder bei der "Sitzenden am Strand", Farbkleckse und Fingerabdrücke säumen den Rand. Klingsöhr-Leroy analysiert: "Die Gesichtszüge werden nur angedeutet, die Augen durch zwei kleine Striche, der Mund durch einen Strich, Arme und die Beine sind eigentlich mehr dazu da, die Haltung der Figur zu charakterisieren, als dass Heckel sehr darauf achten würde die Finger im Einzelnen zu zeichnen oder die genauen Proportionen einzuhalten. Es ist ein Stil, der auf Ausdruck ausgerichtet ist."

Kandinsky, Marc, Heckel: Unterschiedliche Wege zum Ziel

Das Streben nach Ausdruck, nach Überwindung der rein abbildenden Darstellung war allen Avantgarde-Künstlern der Moderne gemein. Die Wege zu diesem Ziel aber waren sehr unterschiedlich: Wassily Kandinsky ging in die Abstraktion, Franz Marc machte Tiere zum Träger des Ausdrucks. Erich Heckel aber ging mit Formen und Farben menschlicher Körper und Gesichter ans Äußerste des Darstellbaren.