"Die nächste Generation wird sich das nicht bieten lassen"

Sie erzählen in Ihrem Buch, dass Sie am Dolmetscher-Institut in Wien studiert und nicht den dort üblichen Faltenrock getragen haben, sondern eine Hose. Und dass ein Bibliothekar darüber Bemerkungen gemacht hat, die sie damals nicht als sexistisch eingeordnet haben, weil es diesen Begriff noch nicht gab. Ist das genau eines der Projekte des Feminismus: Begriffe zu schärfen, um die Probleme überhaupt sehen zu können?

Ja. Schon der Begriff "Feminismus" war in meiner ersten Zeit eher verpönt, auch von uns selbst. Wir haben gesagt: Feministinnen, das sind diese bürgerlichen amerikanischen Frauen, so wollen wir nicht sein, denn wir sind Linke, und wir wollen die gesamte Gesellschaft verändern. Erst allmählich haben wir den Begriff "Feminismus" für uns adaptiert und uns zu eigen gemacht. Den Begriff "Gender" gab es natürlich in meiner Zeit überhaupt nicht. "Sexuelle Belästigung", auch das Wort wurde damals nicht verwendet, obwohl es selbstverständlich sexuelle Belästigung gab. Wir haben zum ersten Mal öffentlich über Vergewaltigung gesprochen, das war auch etwas völlig Neues und wurde zunächst abgelehnt. Die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen ein alltäglicher Vorgang ist, musste den Leuten erst klargemacht werden, indem dieses Wort immer wieder verwendet wurde.

Und heute spricht einiges dafür, zu sagen: Feminismus ist nicht mehr "nur" Frauenpolitik, sondern eben Genderpolitik, oder?

Absolut, ja. Feminismus heute ist wesentlich weiter gefasst als eine Polarisierung zwischen Männern und Frauen oder eine eng gefasste Kritik am Patriarchat. Die Frauen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, waren alle sehr engagiert, was Rassismus anbelangt, was Nationalismus anbelangt, und ich verstehe das auch: Rassismus und Sexismus sind eigentlich dieselben Denkweisen, die kommen zusammen, das kann man in der Politik beobachten. Das sind Dinge, die uns damals gar nicht so beschäftigt haben, als linke Frauen waren das alles natürlich schon unsere Themen, aber wir waren so damit beschäftigt, erst mal überhaupt zu kapieren, was da läuft im Patriarchat, was mit uns gemacht wird, was mit unseren Körpern gemacht wird, dass wir für die anderen Themen vielleicht etwas weniger Platz hatten.

Das heißt, der breitere politische Kontext, den der Feminismus heute aufmacht, ist auch darauf zurückzuführen, dass dieser praktische Kampf gegen patriarchale Strukturen seit den 70er-Jahren eine Erfolgsgeschichte ist?

Ich würde das schon so sehen, ja. Die jungen Männer haben sich verändert, vielleicht nicht massenhaft, aber doch schon. Wenn ich zu Veranstaltungen zu Genderpolitik gehe, dann sind immer auch junge Männer dabei, die sich zu Wort melden, und da entsteht auch kein Sturm der Empörung, wie wir das früher hatten, wenn ein Mann das Wort ergriffen hat. Aber Männer waren damals zu Veranstaltungen gar nicht zugelassen. Frauen sind heute so selbstbewusst, dass eine männliche Stimme sie überhaupt nicht verunsichern kann. Und natürlich: Durch die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln hat sich die Sexualität entspannt und ist – das ist dem Kampf der Homosexuellen-Bewegung zu verdanken – fluide geworden: Im Laufe des Lebens einer Person kann es sein, dass sie von der Heterosexualität zur Homosexualität wechselt oder auch beides gleichzeitig praktiziert. Das ist übrigens auch nichts Neues: Ich habe gerade ein Buch über Simone de Beauvoir gelesen, sie hat das ihr ganzes Leben praktiziert, war aber natürlich eine Ausnahmefrau.

Trotzdem gibt es ja auch heute noch einen großen Unterschied zwischen einer Avantgarde und dem Mainstream der Gesellschaft. Und da hat man manchmal doch wieder den Eindruck, dass die gesellschaftliche Entwicklung der Gegenwart ein bisschen hinter den Aufbruch von damals zurückfällt. Würden Sie das auch so sehen?

Nein, das würde ich nicht so sehen. Wir waren damals eine sehr kleine Minderheit. Wir haben zwar viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das, was wir gesagt haben, neu war und teilweise empörend für viele Menschen. Aber wir waren wenige – und heute definieren sich wesentlich mehr junge Frauen als Feministinnen, ohne jetzt besonders engagiert zu sein. Der gesellschaftliche Mainstream akzeptiert die Gleichberechtigung. Wir haben einerseits nach wie vor eine unglaubliche Kluft zwischen den Einkommen von Männern und Frauen, ganz zu schweigen von den Renten. Andererseits aber habe ich das Gefühl, dass niemand sich hinstellen und sagen würde: Es ist richtig, dass Frauen weniger bezahlt bekommen. Deutschland hat seit ewigen Zeiten eine Bundeskanzlerin, vielleicht werden wir noch mal eine Bundeskanzlerin haben: Frauen sind heute ganz woanders angekommen als in meiner Jugend. Ich hatte keine erfolgreichen Frauen, denen ich nacheifern konnte. Immer blieb nur Simone de Beauvoir als großartige Intellektuelle und Schriftstellerin, aber in der Politik hatte ich keine Vorbilder. Und deswegen – ich war ja eine politisch sehr engagierte junge Frau – habe ich mich dazu entschieden, Dolmetschen zu studieren. Das war das Absolute, was ich mir vorstellen konnte: dass ich vermittle, um für den Frieden zu arbeiten. Aber dass ich selbst in einer Kommission hätte tätig sein, dass ich selbst ein politisches Amt hätte haben können, das war für mich damals undenkbar.

Daran sieht man, dass einen feministischen Akt zu unternehmen in unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Kontexten etwas sehr anderes sein kann. Das ist natürlich wesentlich, gerade wenn man die Geschichte einer solchen Bewegung betrachtet …

Ja, überhaupt die Selbstverständlichkeit zu studieren, war in meiner Generation noch nicht normal. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken, für die das nie ein Thema war. Aber heutzutage, denke ich, ist es generell kein Thema mehr – abgesehen davon, dass es sich ärmere Schichten nicht leisten können. Wir haben eine Kluft zwischen den kulturellen Fortschritten und den sehr zäh gebliebenen gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen, die ja teilweise schlechter geworden sind. In Österreich in den 70er-Jahren hatte ich ein soziales Netz, von dem wir heute nur träumen können. Das sind eindeutige Rückschritte. Aber meine Hoffnung ist, dass die Frauen mittlerweile so viel begriffen haben, so gebildet sind, so selbstbewusst sind, dass sie sich nicht alles gefallen lassen werden. Auch die alten Frauen nicht, die 60 Prozent weniger Rente bekommen als die Männer. Vielleicht ist es in meiner Generation noch relativ ruhig, aber die nächste Generation wird sich das nicht bieten lassen.

Da hätten wir wieder die Verschränkung der Genderfrage mit den größeren politischen Kontexten. In diesem Zusammenhang ist ja in letzter Zeit der Linken häufig vorgeworfen worden, dass sie ihre eigentliche Klientel, die Arbeiterschaft, vergessen und stattdessen eben zu viel Identitätspolitik, Minderheitenpolitik, Genderpolitik betrieben habe. Das ist vielleicht ein Echo der Debatte um Haupt- und Nebenwiderspruch im Marxismus der 70er-Jahre, von der Sie ja auch berichten. Ist das für Sie ein sinnvoller Vorwurf an die Linke?

Ich denke, dass der Vorwurf durchaus sinnvoll ist, den hat man uns schon damals gemacht. Aber politische Bewegungen, die etwas Neues anstoßen, werden meistens von einer Avantgarde getragen. Doch das Thema liegt mir schon am Herzen, denn natürlich spielt sich auch die gesamte Debatte um Gender und Queerness in einer winzigen intellektuellen Elite ab. Ich glaube trotzdem: Das, was breit weitersickert, ist ein erhöhtes Bewusstsein der Frauen. Und ich habe große Hoffnung, dass auch Arbeiterinnen oder zum Beispiel Pflegepersonal oder Kindergärtnerinnen es sich langfristig nicht gefallen lassen werden, dass ihre Arbeit so minderbewertet wird. Das ist etwas, was sich kulturell letztlich von alleine entwickeln wird. Und die Idee, die die Linken in den 70er-Jahren hatten, vor die Fabriken zu gehen und Flugblätter zu verteilen, das funktioniert nicht. Das macht auch heute keiner mehr.

Und das hat ja auch etwas sehr Didaktisches an sich …

Heute haben wir die sozialen Medien, die praktisch die gesamte Gesellschaft erreichen, und dort wird ungeheuer viel diskutiert. Ich denke, dass die Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen, heute wesentlich besser sind als damals, wo wir mühsam Flugblätter drucken und dann auf der Straße verteilen mussten.