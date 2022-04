"Erhebliche Verluste" eingeräumt: Wutwelle macht dem Kreml Ärger

Der Wortschatz wurde erweitert: Bisher durfte der Angriffskrieg auf die Ukraine in Russland unter Strafandrohung ja nur "Spezialoperation" genannt werden, neuerdings ist es offenbar auch zulässig, von einer "großen Tragödie" zu sprechen. Jedenfalls waren das die Worte, die Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (50) in einem Interview mit dem britischen Sender SKY wählte. Dass er gleichzeitig "erhebliche Verluste" nannte, ohne freilich genaue Zahlen zu liefern, sorgt in Russland für nachhaltige Empörung, vor allem unter der politischen Rechten.

Der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrats, Andrej Turtschak (46), Generalsekretär der Partei "Einiges Russland", fragte genervt auf Telegram: "Was sind 'erhebliche Verluste'? Und was heißt 'nicht signifikant'?" In Zeiten wie diesen sei jedes Wort von öffentlichen Personen "eine Waffe von schrecklichem Kaliber".

Politologe: "Es riecht nach Putsch im Kreml"

Politikwissenschaftler Andrej Piontkowksi (81) twitterte sogar, ein solch "scharfer Wechsel in der Rhetorik" rieche nach einem "Putsch im Kreml" – jedenfalls dann, wenn Peskow "bis zum nächsten Morgen nicht gefeuert" werde, was bekanntlich nicht der Fall war. Hochrangige Kommandeure hätten Putin mittlerweile klar gemacht, dass seine ursprünglichen Ziele in der Ukraine nicht erreichbar seien, so die Vermutung von Diskutanten auf Twitter.

Genüsslich kommentierte der ukrainische Präsidentenberater Mikhail Podolyak (50): "In den letzten zwei Wochen haben russische Spitzenbeamte, die russische Nomenklatura und die politischen Eliten ständig einige seltsame Aussagen gemacht, das heißt, es ist klar, dass sie sehr nervös sind. Sie verstehen überhaupt nicht, was passiert."

"Was ist das für ein Unsinn?"

Offiziell hatte das russische Verteidigungsministerium bisher nur 1.351 Gefallene bestätigt, außerdem seien 3.825 Soldaten verwundet worden. Peskow erläuterte nun im Nachhinein, er verlasse sich auf die "Daten des Verteidigungsministeriums", welche genau, darüber schwieg er sich aus: "Es geht um eine beachtliche Zahl." Außerdem hatte der Kreml-Sprecher ein Ende des Krieges "in absehbarer Zeit" in Aussicht gestellt, womit er ausdrücklich die "kommenden Tage" meinte. Und ein neues Kriegsziel hatte er auch ganz nebenbei verkündet: den dritten Weltkrieg zu verhindern. Das legt nahe, der Kreml könnte demnächst versucht sein, dieses "Ziel" als erreicht zu bezeichnen, um gesichtswahrend aus der Sache herauszukommen.

Sicherheitspolitiker: "Alles ist relativ"

Schon vor diesen verwirrenden Aussagen hatte sich Peskow vom Chef der russischen Kommunisten, Gennadi Sjuganow (77) anhören müssen, er sei manchmal "unverständlich", eine "Logik" nicht erkennbar. Sultan Chamzajew, Mitglied im Sicherheitsausschuss der Duma, mühte sich um Beruhigung: "Alles ist relativ. Ich glaube, dass dies unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Souveränität des Landes angegangen werden sollte. Ich weiß nicht, warum das Thema so erschüttert, ich sehe darin keine grobe Volksverhetzung. Andererseits glaube ich, dass jeder Staatsmann, bevor er sich in einem solchen Format äußert, verstehen muss, dass Tausende unserer Landsleute heute ihr eigenes Leben riskieren, um die Souveränität unseres Landes zu schützen.“