"Erhebliche Risiken": Geht Russland der Waffen-Nachschub aus?

Die mittlerweile im Ausland erscheinende "Novaya Gazeta" (NG), das russische Oppositionsblatt, wo der letztjährige Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow (60) Chefredakteur ist, macht eine makabre Rechnung auf: Sie hat recherchiert, wie teuer Putin ein gefallener oder invalider Soldat kommt. Ergebnis: Mit allen Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen und den nötigen Versicherungsprämien kostet ein Toter den Staat demnach 12,5 Millionen Rubel, umgerechnet bis zu 200.000 Euro. Die Zahlungen richten sich nach dem Dienstverhältnis, dem Rang und bei Verwundeten nach der Schwere der Verletzungen. Zuletzt habe das Finanzministerium für diesen Posten rund 1,8 Milliarden Euro eingeplant, schreibt die NG, was dem "Gegenwert" von bis zu 7.000 Gefallenen und bis zu 12.000 Verwundeten entspreche.

Seit dem 22. April ist der Kreml knausrig

Dabei wird der Staat offenbar aus naheliegenden Gründen immer "knausriger": "Am Anfang gab es keine klaren Kriterien dafür, was eine Wunde, ein Trauma, eine Prellung, eine Verstümmelung ist. Sie haben alles bezahlt, auch bei den kleinsten Wunden und Lädierungen, und zwar sehr schnell", wird ein damit vertrauter Anwalt zitiert: "Aber am 22. April hat das Verteidigungsministerium ein Verfahren zur Abwicklung der Zahlungen erlassen. Und da fingen die wirklichen Probleme an." Jetzt feilschten die Behörden um die Schwere von Verletzungen und um den "eng begrenzten" Verwandtenkreis, der Anspruch auf Entschädigung habe.

Da derzeit niemand weiß, wie lang der Krieg noch andauert, hat der Kreml massive Rekrutierungsprobleme, solange Putin eine offizielle Mobilmachung ablehnt. Die nämlich könnte psychologisch und politisch gefährlich werden, zumal die jüngere Generation, die in erster Linie davon betroffen wäre, selbst regierungsnahen Umfragen zufolge den Krieg mindestens zur Hälfte ablehnt und entsprechend gering motiviert ist. Jetzt werden "Freiwilligen-Bataillone" zusammengestellt, teilweise mit Häftlingen, denen die Freiheit versprochen wird.

"Wir sprechen nicht über Kriegswirtschaft"

Die personellen Schwierigkeiten erstrecken sich übrigens auch auf die Rüstungswirtschaft. Das Parlament hat eigens die Arbeitsschutzgesetze geändert, damit in den betroffenen Betrieben das Drei-Schichten-System mit vielen Überstunden eingeführt werden kann, weil es "kurzfristig einen erhöhten Bedarf an der Reparatur von Waffen und militärischer Ausrüstung sowie der Bereitstellung von Material und Technik" gebe. "Vorübergehend" müsse die Produktion daher mit "Sondermaßnahmen" angekurbelt werden. Nacht-, Wochenend- und Feiertagszuschläge wurden entsprechend neu geregelt denn teurer werden soll es für den Staatshaushalt ausdrücklich nicht.

"Schuften wie Stachanow"

"Wir sprechen nicht über eine Art Kriegswirtschaft oder die Mobilisierung der Wirtschaft", versuchte der Vorsitzendes des Wirtschaftsausschusses der Duma, Artem Kirjanow zu beruhigen: "Es ist nur so, dass die Regierung einen Mechanismus braucht, durch den sie im Einvernehmen mit dem Kollektiv der arbeitenden Menschen Überstunden verordnen kann. Das heißt, es geht darum, gesetzliche Lücken zu beseitigen."

Deutlich pessimistischer ist das kremlfreundliche Analyseportal "Rubaltic". Die russische Wirtschaft müsse "mindestens einige Jahre" wie der einstige sowjetische Vorzeige-Arbeiter Stachanow schuften, um die Material-Verluste auszugleichen. Besonderes Augenmerk richtet "Rubaltic" übrigens auf Deutschland, wo die strategische Umorientierung der heimischen Rüstungsindustrie wohl den größten Schub geben werde.

"Niemand wird Material zur Verfügung stellen"

Die Frage ist, ob die organisatorische und finanzielle Kraftanstrengung des Kreml reicht, um Russlands Nachschubprobleme zu beseitigen. Die ukrainischsprachige Website der BBC meldete, dass die ukrainische Armee in den letzten Tagen mindestens 14 Munitionsdepots und Stützpunkte zerstört habe. Die enorme Zahl der abgeschossenen russischen Panzer, nach "vorläufigen Schätzungen" sollen es rund 700 sein, lasse den Eindruck aufkommen, dass sich diese Waffe überlebt habe.

In der "Novaya Gazeta" heißt es unter Berufung auf Experten, Russland werde nicht in der Lage sein, die Waffenproduktion anzukurbeln: "Selbst wenn in den Fabriken drei Schichten eingeführt werden, wird ihnen niemand Material, Arbeitskräfte, Ausrüstung oder Komponenten zur Verfügung stellen." Putin werde "drei bis zehn" Jahre benötigen, um seine Arsenale wieder auf den Stand vom Februar dieses Jahres aufzufüllen. Die Produktionsmaschinen nämlich kämen aus dem Westen, die Computerchips ebenfalls. Deshalb verlege sich Russland zusehends auf die Modernisierung von alten sowjetischen Geräten.

Zeit und Geld: "Putin ist zuversichtlich"

Ganz anders sieht es der britische Experte Richard Connolly in der russischsprachigen "New Times". Zwar bestätigt er, dass alte Panzer aufgemöbelt werden, aber auch die könnten schließlich eingesetzt werden. Außerdem habe Russland immer noch "reichlich Munition und Ausrüstung". Der Nachschub an Soldaten sei zwar ein Problem, aber was die Chips betreffe, seien russische Rüstungsfirmen längst daran gewöhnt, strategische Reserven anzulegen. Sie seien von den Sanktionen kaum betroffen, und in der Tschechischen Republik, Serbien, Armenien, Kasachstan, der Türkei, Indien und China gebe es mehr als genug Zulieferer, die bereit seien, mit "erheblichen Risiken" Komponenten an Russland zu liefern: "Präsident Putin scheint zuversichtlich, dass Zeit und Geld auf seiner Seite sind."

Sprudelnde Öleinnahmen bestätigen das. Allein in der ersten Jahreshälfte habe Russland durch die hohen Marktpreise 52 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen, rechnet die "Novaya Gazeta" vor, allein damit hätten sich die Kriegskosten nahezu begleichen lassen. Im Übrigen leidet die Ukraine ja mindestens ebenso wie Russland unter personellen Engpässen und Nachschubproblemen.