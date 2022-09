Erfüllend, prekär: Judith Holofernes über das Künstlerdasein

Kunst und Kommerz gehen nur "mittelmäßig gut zusammen". Für diese Einsicht hat Sängerin Judith Holofernes – wie sie offen zu gibt – "ganz schön lange gebraucht." Für die Musikerin, Podcasterin und Autorin war der Weg zu dieser Erkenntnis steinig und holprig: als Sängerin einer heiß geliebten und erfolgreichen Band und dann als Solokünstlerin hat Holofernes stets darum gerungen, Kompromisse zu finden. Zwischen Kreativität und Kapitalismus, zwischen Arbeitsdrang und Selbstschutz, zwischen Popstar sein wollen und tatsächlich Popstar sein.

Prekär – auch für die Künstlerseele

In ihrem Buch "Die Träume anderer Leute" schreibt sie über ihre Zeit mit der Band Wir Sind Helden und darüber, was danach kam. Dabei erzählt sie unter anderem von Tourbussen, die sie und ihr Mann und Bandkollege mitten in der Nacht panisch versuchen, babytauglich zu machen, und von den Gefühlen von Unsicherheit und Traurigkeit, die sich in diesem Geschäft immer wieder aufdrängen.

Holofernes freut es, dass mentale Gesundheit in der Musikindustrie im Jahr 2022 ein deutlich größeres Thema ist als noch 2012. "Ich finde das unheimlich spannend und habe das Gefühl, dass da immer mehr passiert. Dass Leute das auch nicht mehr einfach so hinnehmen, dass der Künstlerberuf so prekär sein muss. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch für die Seele. Dass die Leute anfangen, dieses Bild zu hinterfragen, dass es so gehört, dass Künstler drei Jahre lang arbeiten und dann ausbrennen und stilvoll zugrunde gehen."

Lichtblick Crowdfunding

Als "Aha"-Moment bei ihrer Suche nach einer Lösung beschreibt Holofernes die Entdeckung der Crowdfunding-Methode. Hier sammeln Künstlerinnen und Künstler das für ihre Kunst notwendige Geld direkt von ihren Fans ein – ohne Plattenlabel oder Verlag. Auch, wenn dieses System für manche Kunstschaffende besser als für andere funktioniert: Holofernes selbst kann durch ihre Crowdfunding-Einnahmen nur einen Teil ihrer Ausgaben decken. Radikalere Ansätze für eine Umstrukturierung der Musikindustrie finden sich in "Die Träume anderer Leute" nicht. Dafür entsteht der Eindruck, dass Holofernes zum ersten Mal seit langer Zeit eine Balance gefunden hat, die ihr gut tut.

Holofernes zieht ihre Energie aus dem Kreativsein, sei es das musikalische Abtasten mit neuen Bandkollegen, oder die gemeinsame Arbeit mit dem färingischen Songwriter Teitur. Die klare und gewinnende Darstellung dieser Liebe zur Musik ist die größte Stärke von "Die Träume anderer Leute". Kulturinteressierte werden viel über die jüngere deutsche Popgeschichte lernen, Wir Sind Helden-Fans bekommen Einblicke in das Innenleben ihrer Lieblingsband.

Neue Fans auf TikTok

Interessant ist, dass gerade eine jüngere Generation von Musikfans Holofernes' Musik neu für sich entdeckt – der Wir Sind Helden-Song "Nur ein Wort" etwa ging 2021 bei TikTok viral. Ein Phänomen, das Holofernes durch ihre eigenen Kinder mitbekam. "Ich habe ein paar unheimlich süße Videos gesehen, wo mir echt das Herz aufgegangen ist. Wenn da irgendwelche super coolen Teenager-Mädchen durch den Gleisdreieckspark skaten, und dabei läuft "Nur ein Wort" – das finde ich einfach wahnsinnig schön. Ich habe sogar überlegt, da hin zu gehen, um denen mal zuwinken zu können. Habe ich bisher noch nicht gemacht – ich winke hiermit!"

Judith Holofernes: "Die Träume anderer Leute" erscheint heute bei Kiepenheuer&Witsch.