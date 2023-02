Erfolgsteam: Britische Filmpreise für "Im Westen nichts Neues"

Schon kurz nach Beginn der Preis-Gala in London am Sonntagabend stand fest: Edward Bergers Neuverfilmung des Antikriegs-Romans "Im Westen nichts Neues" darf sich über mehrere Auszeichnungen der britischen Filmakademie freuen. Die Netflix-Produktion, die seit Ende Oktober vergangenen Jahres abrufbar ist und im Ausland begeisterte Kritiken erhielt, wurde für die beste Regie, das beste adaptierte Drehbuch, die beste Kameraleistung und als bester nicht-englischsprachiger Film gewürdigt. Komponist Volker Bertelmann räumte den Preis für die beste Original-Musik ab, auch die Ton-Crew durfte sich über einen Preis freuen.

In seiner Rede dankte Regisseur Berger, der neben Lesley Paterson und Ian Stokell auch Mitverfasser des Drehbuchs war, der Republik Tschechien, wo er in der Nähe von Prag die Außenaufnahmen gedreht hatte. Er erinnerte daran, dass das Land mehrfach von Invasoren überrollt wurde. Berger verwies auch auf den derzeitigen Krieg in der Ukraine.

In den Kategorien für Produktionsdesign, Kostüme, Casting, Schnitt und Spezialeffekte unterlag der Film allerdings Wettbewerbern. Auch Schauspieler Albrecht Schuch, der als Nebendarsteller in der Rolle des Soldaten Stanislaus Katczinsky nominiert war, ging leer aus. In Hauptrollen war keiner der beteiligten Darsteller nominiert. Insgesamt war "Im Westen nichts Neues" für 14 Trophäen ins Rennen gegangen. Bei den Oscars stellt sich die Produktion neun Mal der Konkurrenz, was für einen deutschsprachigen Film äußert ungewöhnlich ist.

Zwiespältiges Kritiker-Echo in Deutschland

Hierzulande war das im angloamerikanischen Ausland bejubelte Antikriegs-Epos äußerst zwiespältig aufgenommen worden. Kritiker bemängelten, Regisseur Edward Berger habe sich nicht eng genug an die Romanvorlage gehalten. Insbesondere fügte er Szenen der Waffenstillstandsverhandlungen am Ende des Ersten Weltkriegs ein, die es im Buch von Erich-Maria Remarque nicht gibt.

Der einst viel gelesene Schriftsteller hatte 1928 in wenigen Wochen die Geschichte eines deutschen Soldaten zu Papier gebracht, der als Schüler im Oberstufenalter zum begeisterten Patrioten wird und sich freiwillig zur Front meldet. Dort ist er schnell ernüchtert und schockiert vom täglichen Grauen. Er fällt in den letzten Wochen des Weltkriegs, an einem Tag, der insgesamt so "ruhig" ist, dass es im Heeresbericht heißt: "Im Westen nichts Neues".

Der Stoff war 1930 erstmals von Lewis Milestone verfilmt worden, der dafür mit einem Oscar bedacht wurde. Ungewöhnlich war damals, dass Hollywood den Ersten Weltkrieg aus der Sicht des unterlegenen Deutschland zeigte. Produzent war der deutschstämmige Carl Laemmle für die "Universal". Die Nazis und andere Rechtsextreme versuchten, den Filmstart in Deutschland zu behindern, weil sie erschütternde Szenen ablehnten, in denen zum Beispiel Frontsoldaten am Dauerbeschuss irre wurden. Der spätere Propagandaminister Joseph Goebbels, Anfang der dreißiger Jahre "Gauleiter" der NSDAP von Berlin, ließ Kinovorführungen mit dem Aussetzen von weißen Mäusen und Randale im Saal stören.