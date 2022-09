Erfolgssträhne: Frankfurt abermals "Opernhaus des Jahres"

Mit seiner beeindruckenden Inszenierung der Opernsatire "Die Nase" von Dmitri Schostakowitsch an der Bayerischen Staatsoper in München überzeugte der russische Regisseur Kirill Serebrennikow die von der "Opernwelt" befragten Kritiker. Die Premiere im Oktober vergangenen Jahres war eine bittere Abrechnung mit der russischen Gesellschaft. Dafür darf sich Serebrennikow, der in Russland wegen mutmaßlich fingierter Vorwürfe wegen "Unterschlagung" öffentlicher Mittel zeitweise unter Hausarrest stand, nun mit dem Titel des "Regisseurs des Jahres" schmücken. Die Auszeichnung gilt auch seiner Deutung von Carl-Maria von Webers "Freischütz" in Amsterdam.

"Er ist Ermöglicher und Förderer"

"Als Regisseur begegnet er allen Mitwirkenden – ob vor oder hinter der Bühne, ob jemand als Hauptdarsteller oder zum ersten Mal auf einer Bühne steht – mit der gleichen wertschätzenden Hochachtung", schreibt die "Opernwelt" über Serebrennikow: "Und er ist Ermöglicher, Förderer und Kommunikator weit über sein im engeren Sinne persönliches Schaffen hinaus." Der Mann sei ein "Universalist der darstellenden Künste", weil er sowohl Schauspiel, als auch Ballett und Oper inszeniere.

Über die Oper Frankfurt, die sich mit Nikolai Rimski-Korsakows "Nacht vor Weihnachten" auch über die "Inszenierung des Jahres" und den "Chor des Jahres" für dessen Leistung in Luigi Dallapiccolas "Ulisse" freuen darf, heißt es im Fachblatt: "An der Oper Frankfurt, scheint es, führt kein Weg mehr vorbei. Sie behauptet ihren Platz an der Spitze im deutschsprachigen Raum mit Zähigkeit und Exzellenz. Woran liegt das? Wie wird man so oft 'Opernhaus des Jahres'? Zum sechsten Mal insgesamt, zum fünften Mal allein in der Intendanz von Bernd Loebe, die nun auch schon mehr als zwei Jahrzehnte währt? Antwort: durch die Lage, die Ausdauer, die Liebe, den Weitblick, den Mut und den Zorn."

Intendant Loebe, der auch die Tiroler Festspiele in Erl bei Kufstein leitet, wurde als "Profi" mit preußischer Disziplin gelobt: "Wenn es um die Oper geht, ist er kein Schwärmer, das verdoppelt und nobilitiert jedes Lob. Wenn er – und er wird vermutlich seelenruhig dabei klingen – über eine Sängerin sagt: 'Sie hat mich erstaunt', oder über einen Sänger meint: 'Wir haben ihn sofort engagiert', dann wird man von den beiden ziemlich sicher noch hören."

"Sie kommt von einem anderen Ort"

"Sängerin des Jahres" wurde Vera Lotte Baecker, die demnächst im Theater an der Wien als "Lulu" auftreten wird und für ihre Rollen in Hans Werner Henzes "Das Verratene Meer" an der Wiener Staatsoper (Premiere im September 2021) und im experimentellen Musiktheater "Bluthaus" in München im vergangenen Mai gewürdigt wurde, wo es um sexuellen Missbrauch ging: "Ja, man könnte sagen, dass Vera Lotte Boecker keine typische Sängerin ist. Sie kommt von einem anderen Ort, aus einer anderen Sphäre, und obwohl Singen für sie immer das Natürlichste war, ist es nicht zugleich auch das Wichtigste; das Leben bietet mehr."

Einmal mehr darf sich der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, über eine Würdigung freuen. Er war bis zum Sommer 2020 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper und ist für seine Öffentlichkeitsscheu bekannt. Interviews mit Journalisten lehnt er ab, auf Pressekonferenzen äußert er sich allenfalls einmal im Jahr zur Programmpräsentation. Die "Opernwelt" zitiert den im russischen Omsk geborenen Künstler mit dem Satz: "Ich fühle mich in der Musik zu Hause. Eine geografische Heimat zu nennen, das ist schwierig."

Zu den Uraufführungen des Jahres gehören nach Ansicht der Fachleute "Sleepless" von Peter Eötvös an der Berliner Staatsoper und "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" in Zürich, eine Oper, die das gleichnamige berühmte Gemälde von Jan Vermeer zum Thema macht. Auch "Wiederentdeckungen" werden gefeiert: "Frédégonde" von Camille Saint-Saëns an der Oper Dortmund und "Fremde Erde" von Karol Rathaus in Osnabrück.