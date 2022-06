"Erfolgsillusionen": So redet russisches Militär die Lage schön

Gerade eben haben sich die russischen Streitkräfte von der umkämpften "Schlangeninsel" im Schwarzen Meer zurückgezogen, nach heftigem Beschuss durch die ukrainischen Truppen. Doch offiziell verkauft Moskau die Niederlage als "Zeichen des guten Willens", denn man wolle nicht die Bemühungen beeinträchtigen, einen Korridor für den Export von Getreide zu schaffen. Tatsächlich hatte die russische Militärführung Probleme, den Nachschub auf die winzige Insel im Feuerbereich der Artillerie von Odessa zu organisieren.

Eine Landebahn gibt es dort nicht, und Schiffe geraten schnell ins Visier der ukrainischen Abwehr. Es sei "Selbstmord", dort noch durchzuhalten, behaupteten russische Militär-Blogger vermeintlich "einsichtig". Der angeblich "gute Wille" gegenüber der Ukraine irritierte allerdings die Nationalisten beträchtlich, zumal noch zwei Tage zuvor "Heldengeschichten" über die Schlangeninsel in Umlauf gebracht worden waren.

"Umgruppierungen" sind Niederlagen

Solche "Blamagen" zu verkaufen, ist Aufgabe des russischen Militärsprechers und frisch beförderten Generalleutnants Igor Konaschenkow (56), der täglich mehrmals vor die Presse tritt und das Neueste von der Front medientauglich aufbereitet. Dabei wählt er die übliche Propaganda-Sprache, wonach "Umgruppierungen" eigentlich Niederlagen sind und "Säuberungen" auf langwierige Stellungskämpfe ohne klaren Sieger hinweisen. Gegnerische Soldaten werden grundsätzlich "Nazis" oder "Militante" genannt, der Krieg heißt natürlich "spezielle Militäroperation" und ein Dorf wird niemals erobert, sondern allenfalls "unter Kontrolle gebracht".

Das alles ist jetzt in einem Dossier der russischsprachigen Oppositionsplattform "Projekt" nachzulesen. Dort haben sie sich die Mühe gemacht, sämtliche Pressekonferenzen von Konaschenkow seit Kriegsbeginn am 24. Februar auf die dort präsentierten Zahlen und Ortsangaben hin zu überprüfen. Ergebnis: Die russische Armee hat angeblich längst mehr gegnerische Soldaten getötet und verwundet, als insgesamt überhaupt in den ukrainischen Streitkräften dienen, und die geografischen Angaben von Konaschenkow sind allenfalls "unterhaltsam", aber niemals exakt.

"Ära unaufhörlicher Fälschungen"

In Mathematik ist der Pressesprecher offenbar auch nicht sattelfest: "Infolge der Angriffe der russischen Streitkräfte wurden 74 Bodenobjekte der militärischen Infrastruktur der Ukraine deaktiviert", sagte er etwa in einer Pressekonferenz am ersten Kriegstag. Doch die aufgezählten Ziele ergaben nur eine Summe von 37. "So begann vom ersten Kriegstag an eine Ära der unaufhörlichen Fälschung der militärischen Errungenschaften Russlands. Lässt sich die erste Ungereimtheit noch durch das Verschweigen von Details erklären, so lassen sich die folgenden Fehler nur schwer darauf zurückführen", urteilt "Projekt".

Vielmehr hätten die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums gezielt eine Methode entwickelt, gegen den "gesunden Menschenverstand" und übrigens auch entgegen der russischen Geographie dem Kreml eine "Erfolgsillusion" vorzugaukeln. Anfangs sei behauptet worden, nur ein paar ukrainische "Nationalisten" würden sich wehren, später kamen "Nazis" dazu. Massaker wie in Butscha oder Irpin sind demnach grundsätzlich "ukrainische Provokationen". Und wenn russische Truppen den Rand einer Stadt erreicht haben, heißt es, die "Blockade" sei beendet worden.

Kaum einer kennt die Namen der "eroberten" Orte

Überall, wo sich die Russen zurückziehen mussten, und das scheint häufig der Fall gewesen zu sein, kam es nach Konaschenkows Worten zu den erwähnten "Umgruppierungen". Eroberte Dörfer und Städte werden gern mehrfach aufgezählt, weil sich kaum ein Zuhörer an die Namen erinnert, und manche Ortschaft findet sich vier Mal in der "Erfolgsbilanz", obwohl sie kein einziges Mal besetzt werden konnte. Eine Stadt wie Krasny Liman in der Ostukraine soll am 2. März erobert worden sein, taucht dann monatelang in den Berichten nicht wieder auf und plötzlich ist am 28. Mai von deren "Rückeroberung" die Rede.

Dörfer, die es gar nicht gibt, sondern sich als Bauernhof herausstellen, werden großmächtig erkämpft, und Abstürze von ukrainischen Flugzeugen finden in Regionen statt, die ebenfalls auf jedem Atlas fehlen, etwa "Pawlograd". In der Ukraine gibt es allerdings Städte dieses Namens - die aber liegen wiederum nicht in den Regionen, die Konaschenkow nannte.

"Von Tag zu Tag phantastischere Berichte"

Weil die schnelle Eroberung Kiews scheiterte, habe der Kreml darauf gedrängt, Konaschenkow möge die "Erfolge" zahlenmäßig anschaulicher machen, was ab dem 13. April schlagartig der Fall war. Plötzlich zählte er gewaltige ukrainische Verluste auf: "Von Tag zu Tag wurden Konaschenkows Berichte immer phantastischer." Beweis dafür: Vor dem Krieg schätzte Russland die Stärke der ukrainischen Luftwaffe auf insgesamt 152, bis zum 26. Juni sollen aber schon 215 Maschinen abgeschossen worden sein. Rätselhaft, weil die Ukraine bekanntlich aus dem Westen keine Flugzeuge geliefert bekommen hat.

Ähnlich absurd ist der Zahlenvergleich bei den vermeintlich zerstörten gepanzerten Fahrzeugen: Es sollen schon rund 3.800 sein, es gab aber selbst nach russischen Angaben in der Ukraine nur 2.416. Zu den bizarrsten Zielen gehören "Ansammlungen von Arbeitskräften und Ausrüstung", wobei niemand weiß, was damit gemeint ist. Insgesamt wollen die Russen rund 40.000 ukrainische Soldaten getötet haben, was nach Angaben von "Projekt" achtzig Prozent der Sollstärke entspräche. Da jedoch auf jeden Gefallenen logischerweise zahlreiche Verwundete kommen, müssten die Russen also die ukrainische Armee samt Reservisten längst eliminiert haben.

Kreml hat massive Rekrutierungsprobleme

Umgekehrt schweigt Konaschenkow eisern über die massiven Rekrutierungsprobleme der Russen. Männern, die auf der Straße im besetzten Donbass angesprochen werden, wird gesagt, sie müssten in "dritter Linie" an der Front für die Sicherheit sorgen. Tatsächlich finden sie sich ohne Ausrüstung und Ausbildung ganz vorn im Feuer wieder: "Unsere Reservisten weigerten sich, in die Offensive zu gehen, siebzig Menschen wurden auf Fahrzeuge gesetzt und in die Schlacht geschickt. Zu Bestrafungszwecken, für alle sichtbar. Alle wurden getötet oder gefangen genommen - sie sind verschwunden", sagte ein Augenzeuge aus.