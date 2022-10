Erfolgsgeschichte "Tafel-Confect": Älteste Hörfunkreihe wird 70

Jeden Sonntag – und das seit 1952 – gehen die Macher des "Tafel-Confects" auf Sendung. Damit ist das "Tafel-Confect" die älteste Hörfunkreihe im Bayerischen Rundfunk und ganz nebenbei sogar älter als die "Tagesschau". Ursprünglich eine halbe Stunde lang bekommt das "Tafel-Confect" schnell Kultcharakter für Alte-Musik-Fans. Inzwischen sendet BR Klassik eine Stunde lang aus Nürnberg, immer zur Mittagszeit.

Trend und Gegentrend – Pionierarbeit im BR

Immer neue Hörfunkformate gehen seit den 1920er-Jahren auf Sendung, um die Menschen mit Nachrichten, Unterhaltung und vor allem Musik zu versorgen. Gleichzeitig nimmt das häusliche Musizieren ab. Der damalige Leiter der Musikabteilung im BR, Willy Spilling, will diesem Trend ausgerechnet mit einer weiteren Radiosendung entgegen wirken. Kleine Stücke, die zum Nachmusizieren animieren. Die Geburtsstunde des "musikalischen Tafel-Confects".

Bühne für fränkische Musiker und Komponisten

Es gibt aber noch weitere Gründe, die für die Etablierung einer Musiksendung sprechen, bei der die Alte Musik im Mittelpunkt steht: die Verantwortlichen wollen die Komponisten und Interpreten aus Franken bekannter machen und ihnen eine Bühne bieten. Außerdem ist das Ziel, dem originalen Klang aus Barock und Renaissance möglichst nahe zu kommen. Dafür müssen unter anderem Instrumente erforscht und nachgebaut werden.

Titel der Sendung stammt aus der Feder eines Mönchs

Der Titel zur Sendung stammt aus der Feder des fränkischen Komponisten und Mönchs auf Kloster Banz: Johann Valentin Rathgeber. Unter dem Titel "Ohrenvergnügendes und Gemüth-ergötzendes Tafel-Confect" veröffentlicht Rathgeber 1733 eine Sammlung von Liedern, die zu festlichen Anlässen zum Nachtisch gespielt werden. Daraus entsteht der Titel der Sendung "musikalisches Tafel-Confect", später nur noch "Tafel-Confect" genannt.

Alte Musik vom Mittelalter bis Mozart

Gespielt wird sogenannte "Alte Musik" vom Mittelalter bis zur Spätromantik. Doch die Fangemeinde meldet sich von Anfang an zu Wort und sagt deutlich, was sie nicht möchte: neuzeitliche Stücke. Von da an beschränken sich die Redakteure auf Kompositionen vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, sozusagen vom Mittelalter bis Mozart. Das kommt gut an und ist bis heute das Erfolgsrezept der Sendung.

Sondersendung und ein Schmankerl zum 70. Geburtstag

In der Sondersendung auf BR-Klassik am 30.10.2022 anlässlich des 70. Geburtstags des "Tafel-Confects" werden sogar zwei Stunden Hörgenuss präsentiert. Stefanie Bilmayer-Frank und Thorsten Preuß führen durch die Sendung. Als zusätzliches Schmankerl gibt es diesmal auch Genuss für die Augen: Sieben Internet-Videos mit prominenten Künstlern, die der Alten Musik einen ganz neuen Anstrich verleihen.