Erfolgreiches Comeback des Erlanger Comic-Salons

Trotz großer Hitze hat sich Erlangen während des 20. Internationalen Comic Salons wieder zum Mekka der Comic-Freunde entwickelt – zur Freude der Veranstalter, die ein sehr positives Fazit ziehen, nachdem die letzte Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie online abgehalten wurde.

Großer Zuspruch nach Online-Version des Comic-Salons

An den vier Tagen zwischen Fronleichnam und dem gestrigen Sonntag seien rund 30.000 Besucherinnen und Besucher in die Messezelte und zu den über 30 Veranstaltungsorten rund um den Schlossplatz gekommen, heißt es in einer Mitteilung. Trotz tropischer Temperaturen konnte damit an den Besucherrekord von 2018 angeknüpft werden. Nachdem der nur alle zwei Jahre stattfindende Comic-Salon wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nur digital durchgeführt werden konnte, sei die Freude über das Wiedersehen auf allen Seiten groß gewesen – sowohl bei den Künstlerinnen und Künstlern als auch bei der Leserschaft.

Ernste Themen kamen beim Publikum an

Auffallend sei gleichzeitig das große Interesse an ernsthafter Auseinandersetzung mit komplexen gesellschaftlichen Themen. Die Ausstellungen, die sich mit Feminismus, Identität, Diversität, interkulturellen Themen, der Aufarbeitung des Holocausts oder dem Krieg in der Ukraine befassten, erhielten regen Zulauf und die Begleitveranstaltungen seien ausnahmslos gut besucht gewesen. Der diesjährige Erlanger Comic-Salon war bereits die 20. Ausgabe der Veranstaltung.

Der 21. Internationale Comic-Salon Erlangen soll vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 stattfinden.