Erfolgreiche Loser: 100. Geburtstag von Peanuts-Erfinder Schulz

Dennoch, die Kleinstadtwelt scheint intakt, es gibt keine Scheidungen, keine Arbeitslosigkeit, keine Rassenkonflikte. Die größte aller denkbaren Katastrophen ist ein Umzug in eine andere Gegend. Erst in einem späten Zeichentrickfilm gibt es einen Bruch: Ein Kind erkrankt an Krebs und verliert bei einer Chemotherapie seine Haare.

Allgegenwärtiges Mobbing

Aber trotzdem ist diese Serie nie harmlos gewesen. Schon der erste Auftritt von Charlie Brown spricht Bände: Im ersten Bild geht Charlie Brown an einem Jungen und einem Mädchen vorbei. Im nächsten Bild sagt der Junge: "Der gute alte Charlie Brown." Im letzten Panel aber stößt er hervor: "Ich hasse ihn so." Ein Witz? Mobbing unter Kindern gab es schon vor dem Internet. Was für ein Auftakt – klar, dass Charles M. Schulz unbedingt verhindern wollte, dass der Strip "Peanuts" – also Kleinkram heißen soll.

Der Titel der Serie stammt übrigens von einem Vertriebsmann, der den Strip des damals unbekannten Schulz mit einem – so war er überzeugt - schmissigen Titel versah. "Peanuts – das ist der schlimmste Titel, der je für einen Comicstrip benutzt wurde. Er ist total lächerlich, er hat keine Bedeutung und keine Würde", schimpfte Charles Monroe Schulz noch Jahrzehnte später in einem Interview über die verpatzte Namensgebung. Nein, er wollte keine "peanuts", keine Kleinigkeiten erzählen, immer wieder betonte er: "Ich zeichne nicht für Kinder. Ich zeichne für Erwachsene."

Ohne Peanuts keine Simpsons oder South Park

Brutale Kinder sind keine Erfindung von Schulz, die gibt es seit den Anfängen des Comics: beim "Yellow Kid", bei "Max und Moritz" oder deren amerikanischem Ableger "Katzenjammer Kids". Überall finden sich hier Rabauken, die fies, ja brutal agieren. Charles M. Schulz’ Peanuts unterscheiden sich davon grundlegend. Die körperliche Gewalt in diesem Strip ist vergleichsweise harmlos: In all den 49 Jahren, in denen der Comic ab 1950 erschien, trägt niemand ernsthafte Blessuren davon.

Aber der abgrundtiefe Sadismus, mit dem die Kinder psychologisch geschickt und entsprechend perfide einander quälen und erniedrigen, ist schockierend. Violet geht auf Charlie zu und lädt ihn zu ihrer Party ein. Als dieser verwirrt zusagt, weil er so viel Zuneigung nicht erwartet hat, erwidert sie: "Ach, ich mach’s doch nicht." Ein Witz? Ja, ein bitterer und ein folgenreicher. Ohne die Peanuts sind die "Simpsons" oder "South Park" nicht denkbar; bei "Calvin und Hobbes" gibt es einige Strips, die sich nicht scheuen, direkte Nacherzählung der Vorbilder zu sein.